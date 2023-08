Tijani poprvé jako rozbíječ obran. Tank s nedostatky, na nichž trenéři pracují

Šestaosmdesát kilo svalů a bez devíti centimetrů dva metry. To je Muhamed Tijani, od léta součást slávistické palebné výbavy. Že se s nigerijským tankem nechcete potkávat ve fotbalových bitvách? Lukáš Provod se tomu ani za mák nediví. „Je totiž fakt obrovský,“ praví s obdivem. V neděli sešívaným pomohl povalit Mladou Boleslav (1:0). Přišel do tlaku, a hned se předvedl. Pozorovatelné však byly i nedostatky. Technické i taktické.

Není to tak dávno, co se Slavia složitě dostávala do obran organizovaných týmů. Trápila se, soužila. Otvírák, který by se zakousl do víka konzervy, neměla po ruce. Hlavně při výjezdech na cizí stadiony si počínala neobratně a nešikovně. Přišla tím o nejsladší odměnu – o titul. Proto si v létě z Baníku pořídila monstrum – Muhameda Tijaniho. Obřího Nigerijce, který by v době tlaku a marného dobývání soupeře mohl šestaosmdesáti kilogramy přispět k důležitým bodům.

Že úvaha realizačního týmu byla správná, ukázal hned první kritický duel sezony v Mladé Boleslavi. Slavia stupňovala tlak, utahovala smyčku, na gólové vysvobození se však pořád čekalo. Stav byl bezbrankový. Až přišel v 59. minutě na nakrátko střižené zelené pódium 191 centimetrů vysoký Tijani, dlouhým krokem suverénně napochodoval do vápna, ve vzdušném souboji rozhodil Florenta Poulola a Slavia úlevou vydechla: 1:0! Tak zněl i konečný výsledek.

„Bylo to utkání pro něj, postupně jsme se dostali do nátlakové hry a do kvalitních situací. Sázeli jsme na to, že se mu hráči soupeře musejí věnovat, protože je nebezpečný,“ popisoval trenér Jindřich Trpišovský důvody Nigerijcova nasazení do děje.

„Byl jsem v souboji, míč šel do branky od hlavy obránce. Díky tomu jsme vyhráli, takže je to úplně skvělé. Mám radost. Dodá mi to trošku sebejistoty, pomůže mi to ještě více zapadnout do týmu. Regulérní branka snad přijde brzy,“ vypravoval třiadvacetiletý útočník.

Mladá Boleslav - Slavia: Poulolo si srazil Provodův roh do vlastní sítě, 0:1! Video se připravuje ...

V šestnáctce je vážně skvělý, nepříjemný, neústupný, se slušným výběrem místa. Co je však na Tijanim úplně nejlepší? Že není ani zdaleka dokonalý. Představte si, že ve vulkánu naleznete diamant. Vůbec se neblýská. Aby k něčemu byl, musíte surový nerost brousit, leštit a štípat. A přesně v tomto stádiu na Tijanim pracují odborníci v čele s Trpišovským.

„Maká na sobě, zvyká si, co má pro mužstvo plnit. Bohužel se občas za čtyři pět nebo minut zahltí, dostane se do kyslíkového dluhu. Proto se učí běhat efektivněji. Občas má dny jako na houpačce, ale to je o jeho mentálním rozpoložení. Myslím, že pro nás může být hodně prospěšný,“ věří slávistický kouč.

Jako na houpačce byl Nigerijec i v Mladé Boleslavi. Vtrhl na hřiště, přimotal se k rozhodující brance, ale pak se ukázaly nedostatky. Zejména technické. Problém Tijanimu dělalo zpracování pod tlakem, pár balonů se od něj odrazilo jako od trampolíny, při vedení míče ztrácel rychlost, oči sklopené dolů.

V nastaveném čase propadl i takticky. Místo, aby za hubeného vedení podržel v útoku balon, přikryl jej tělem, či se nechal zfaulovat, přihrávku ve složité pozici vracel nepochopitelně zpátky. Shodou okolností na kopačky domácích…

Ve Slavii si Tijaniho minusy uvědomovali, přesto Trpišovský transfer prosadil. A to ze dvou důvodů: chtěl do výbavy urostlého borce s nezpochybnitelným gólovým potenciálem, co dovede vytěžit ze soustavného tlaku, případně udělat prostor pro spolupráce. Zároveň věřil v rychlý hráčův rozvoj.

Trenérský štáb je totiž přesvědčený, že Nigerijec je zhruba na třiceti procentech svých možností.