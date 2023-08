Slavia dodělává nový trávník, vozí ho chladící kamiony. Obavy z veder

Fotbalová Slavia ve středu dokončí výměnu hrací plochy na svém stadionu v Edenu. Na sociální síti to uvedl předseda představenstva pražského klubu Jaroslav Tvrdík. Úřadující český vicemistr sáhl k výměně plochy proto, že původní trávník nezakořenil a v úvodu sezony byl ve velmi špatném stavu.

Slavia začala s výměnou hrací plochy v Edenu na konci minulého týdne po čtvrtečním vítězství 3:0 nad Dniprem v úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy. O víkendu se Pražané představili v lize v Mladé Boleslavi a nemuseli tak kvůli rekonstrukci trávníku žádat o odklad žádného zápasu. Poprvé na nové hrací ploše nastoupí v neděli proti Baníku Ostravu v utkání 5. kola nejvyšší soutěže, které je již vyprodané.

„Trávník vozí chladící kamiony z Německa, o víkendu byl jejich provoz zakázán. Od včerejška se pokládá, dokončení zítra (ve středu). Vše podle plánu,“ napsal Tvrdík na Twitteru.

Trenér Jindřich Trpišovský věří, že nová hrací plocha bude kvalitní. „Máme zprávy a garance o tom, že trávník je vyztužený takovou plstí. Měl by být pevnější a rychleji se chytit. Ale samozřejmě v těchto pařácích a počasí těžko soudit, co potom bude. Je tam strašně moc vlivů. Hřiště se může zapařit, může tam být plíseň, může tam být hodně vody,“ řekl Trpišovský na tiskové konferenci po nedělním utkání v Boleslavi.

„Ideální by bylo počasí okolo 25 stupňů. Pokud budou extrémní vedra, hrozí v uzavřeném prostředí nějaké riziko. Klub ale zainvestoval do nejdražší varianty trávníku, která byla k dispozici, snad se to chytí,“ dodal Trpišovský, jehož svěřenci na původním nekvalitním terénu odehráli tři soutěžní zápasy v sezoně.