Bořil: nejneoblíbenější hráč ligy, proto tak chyběl. Řezník Paták? Na zvracení

Poprvé od říjnového derby 2021 v základní sestavě, vynikající výkon, tři body. Jan Bořil je zpátky a Slavia si mne ruce. „Jeho náturu tým postrádal. A v minulé sezoně možná Slavii těch pár procent od Bořila chybělo k titulu,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica: „Když se bavím s hráči napříč ligou, tak sedm z deseti ti na první dobrou řekne, že nejvíc nesnášejí právě Bořila. Je neoblíbený, štve soupeře – a pro Slavii je to skvělé,“ dodává. „Jen pozor, současný Baník není žádné měřítko,“ doplňuje Kvasnicu jeho kolega Pavel Hartman. Toho zaujal v sestavě Slavie i střelec Tijani: „Obrovská síla. Ale pozor – elastická síla. Není to kulturista jako někteří čeští hráči, kterým pak kila z fitka překážejí v pohybu. Třeba Adam Hložek na tom musel zapracovat,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport.cz.

Hartman si z fotbalového víkendu odnesl i jiný pozoruhodný zážitek: byl totiž osobně přítomen skandálnímu „zářezu“ nechvalně známého sudího Michala Patáka na Admiře. „To bylo něco absurdního, hrozného. Ten člověk nemá nárok pískat, žáky, nikoho. Zvedal se mi z toho žaludek, musel jsem odejít,“ přiznává Hartman.

„To jde ale i za Petrem Fouskem, takhle kontroverzní jméno si přece musí ohlídat,“ domnívá se Kvasnica. „Normálně to člověku bere chuť do práce, to je přece něco strašného. Obrovský skandál,“ dodává.

