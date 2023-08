Šance pro Minčeva: ztráta času, kterou už hlava nebere. Kluk pro Liberec?

Tentokrát to nevyšlo, úspěšný jablonecký experiment se neopakoval. Další změny ve sparťanské ligové sestavě znamenaly ztrátu bodů v Teplicích a nelibost fanoušků se už poněkolikáté v sezoně snesla na nevýrazného Martina Minčeva, který se v rudém dresu stále nemůže výrazněji prosadit. „Mně už to hlava nebere,“ přiznává v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica: „Kolik šancí ještě potřebuje? Když dostřídával, tak měl v minulé sezoně slušné momenty. Ale z dlouhodobého hlediska prostě poměr cena – výkon neodpovídá. Fanoušci Sparty mi říkali, že to je pro ně kluk pro Liberec,“ podotýká Kvasnica. „Já myslím, že to není ani kluk pro Liberec,“ říká narovinu Kvasnicův kolega Pavel Hartman.