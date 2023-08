Liga očima fanoušků: Svět je zase v pořádku, růžové brýle dolů i tragédie

Video se připravuje ... Ve FORTUNA:LIZE po 5. kole zůstává už pouze jediný neporažený tým. Slavia se v parádním týdnu nejprve dostala do play off o Evropskou ligu a následně se i díky výhře nad Baníkem osamostatnila v čele tabulky. Mistrovská Sparta se naopak po vyřazení v boji o Ligu mistrů neubránila první sezonní ztrátě. Jak uplynulý fotbalový týden hodnotí příznivci obou pražských „S“, Viktorie Plzeň, Bohemians či Ostravanů? Podívejte se na kometnáře v tradiční Lize očima fanoušků.

Baník Ostrava Nejdřív pochvala, pak pokuta za pyro? Od zápasu na Slavii jsem z naší strany moc neočekával. Nicméně to, že nevystřelíme ani jednou na branku sešívaných, kteří hráli s hodně obměněnou sestavou, předčilo má očekávání. Mančaft dozadu bojoval, ale dopředu jsem neviděl žádný nápad, žádnou kreativitu. Až moc bylo vidět, jak týmu chybí Kubalova běhavost a Ewertonovy individuální schopnosti v souboji jeden na jednoho. Za zmínku tak stojíme my, chachaři. K vidění byla nápaditá chorea, neustálé, a hlavně hlasité fandění, za které jsme byli dokonce pochváleni v médiích. Snad ona chvála nebude podpořena mastnou pokutou od nějaké ligové komise za užití pyra. Fanoušky máme nejlepší, naopak stadion máme v lize jednoznačně nejhorší. Zatímco všude se otevírají nové fotbalové arény, my máme jako jediní v lize tu s atletickou dráhou. Dokud se problém s atrapou stadionu nevyřeší, nikdy a nikam se výrazně neposuneme. Vzhledem k ambicím klubu, losu a postavení v tabulce nám velí nutnost následující dva domácí zápasy vyhrát! David Liveč, 42 let, vedoucí prodeje

Bohemians Praha 1905 Tragédie... Pánové, tak takhle ne! Několik stovek fanoušků Bohemians si přijelo horké nedělní odpoledne zpříjemnit do jihočeské metropole. Odměnou jim byl naprosto příšerný výkon mužů v černém, kteří předvedli jedno z nejhorších představení posledních let. Hra plná nepřesností, nedůrazu a chyb při bránění ani nemohla vést k ničemu jinému než tříbrankovému debaklu. Na rozdíl od trenéra Veselého bych se vůbec nebál nazvat výkon tragickým. Je evidentní, že část mužstva se nepotkala zkraje sezony s formou, což se může stát. Ovšem ještě víc evidentní je, že jsou v kádru jedinci, jejichž výkony se ani vzdáleně neblíží kvalitou těm ligovým. Vidí to všichni a moc by mě překvapilo, kdyby právě kouč nikoli. Přesto právě jimi dostřídáváme ve snaze udělat něco s výsledkem. Jsem z toho úplně vyřízený a snažně prosím, ať mi to někdo kompetentní vysvětlí. A tak se několik stovek fanoušků Bohemians protrápilo horkým nedělním odpolednem v jihočeské metropoli, na které se pokusí rychle zapomenout a doufá, že o víkendu to bude vypadat sakra jinak! Klokani bojují! Vít Lukeš, 31 let, živnostník

Viktoria Plzeň Počkejme si na dvojzápas s Tobolem Zatím to jde. Další dva zápasy a dvě výhry. Nebylo to bez chybiček, ovšem to se v nabitém programu proloženém africkými tropy dá pochopit. Hlavní je, že je možné síly rozložit a že to prostě šlape. Takže výlet na Maltu v pořádku, povinná výhra s návštěvou hodnou okresního derby, jak je UEFA plná paradoxů. V neděli Olomouc, v pařáku, kdy i stát bylo únavné, při fandění ses potil jako kráva a hrát – to byly prostě galeje. Olomouc nebyla marná, jenže kvalita se ukázala a už jsme tam, kde chceme být. Mladí jsou docela dobří, starší neremcají a přidávají se. Celkově ovšem hodnoťme až po dvojzápase s Tobolem Kostanaj. Začínáme venku a já pevně doufám, že se odveta bude hrát u nás v Plzni. Snad nedostane nějaký chorý mozek nápad, že za soupeře hrají Rusové a Bělorusové a že je sem nepustíme... Ligový zápas jsme si odložili, to je pochopitelné. Držím nám palce a všichni, kteří se vypravili na dobrodružství čtyři tisíce kilometrů daleko, mají můj ohromný obdiv a palec nahoru. Čest královně Viktorce! Zvykejme si, dobře už v Čechách bylo... Kovi, 55 let, koordinátor distribuce

Slavia Praha Jsme první, svět je zase v pořádku Fanoušek Slavie má poslední dny opravdu mnoho důvodů k radosti. Předně, Slavii se povedlo postoupit do play off Evropské ligy a tím si zajistit jistotu základní skupiny KL. Sešívané tak čeká opět nejméně deset evropských zápasů, a potvrzuje se tak její významné postavení v evropském fotbale. Sedmkrát v řadě hrát základní skupinu, to je paráda. Navíc Zorja Luhansk rozhodně nevypadá nepřekonatelně, takže poměrně blízko je i lukrativnější Evropská liga. V lize Slavia sice kdovíjak nezáří, ale nadále boduje naplno. Proti Baníku byla na tribunách fantastická atmosféra, fotbal za ní ovšem zaostával. Z mála šancí nakonec Slavia vytěžila vítězný gól Tijaniho. Podruhé v řadě sešívaní v lize vyhráli 1:0 a podruhé se o to významně zasloužil právě nigerijský útočník. Proto jsme jej také kupovali. Plnohodnotný návrat na hřiště prožil Jan Bořil. Nebudu lhát, nečekal jsem to, o to příjemnějším překvapením byl jeho výkon, kapitán byl jedním z nejlepších na hřišti. Slavia je zpět v čele ligové tabulky, a tak je svět konečně zase v pořádku. Ondřej Kreml, 40 let, vědecký pracovník