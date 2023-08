Pravděpodobné sestavy: Kuchta zpět do základu a Tijani opět s Chytilem

Už šestou kapitolu nového ročníku napíše FORTUNA:LIGY. Sparta se pokusí rychle otřepat z porážky 1:3 na hřišti Dinama Záhřeb, kde v základní sestavě absentoval Jan Kuchta. Proti Karviné by ale neměl chybět. Trenér Jindřich Trpišovský by proti Jablonci mohl opět vyrukovat na hrotu s duem Tijani - Chytil. A co další týmy? Projděte si v tradičním článku iSport.cz, jak by mohly vypadat základní sestavy.