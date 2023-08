Vukadinovič po první výhře Zlína: Extrémní počasí, chyběla pauza na pití

Jak chutná první vítězství?

„Je to obrovská úleva…Do sezony jsme špatně vstoupili. Věřil jsem, že začátek zvládneme líp. Bohužel se to nepovedlo. Proti Teplicím byla povinnost vyhrát. V předchozích zápasech jsme hráli dobře jenom část utkání, třeba druhý poločas. Teď jsme si řekli, že musíme hrát pořádně klidně sto minut. Jsem rád, že jsme k tomu takto přistoupili.“

Když jste ke konci střídal, diváci vás odměnili nadšeným potleskem. To potěší, co?

„Jo, cítil jsem se dobře a celkem se mi i dařilo. Trošku mě mrzí, že jsem některé situace nevyřešil dobře. Naštěstí se mi jedna ve druhém poločase povedla. Ten gól nám hrozně moc pomohl. Na začátku druhé půle jsme zase měli výpadek, přežili jsme dvě tutovky Teplic. Dosty (brankář Stanislav Dostál) nás podržel.“

Před Tkáčovým gólem jste nejprve v obraně nedobránil Radostu, ale vzápětí jste ho na druhé straně obehrál. Trošku pomsta, že?

„Říkal jsem si, že mu to musím vrátit. (úsměv) Vzadu jsme se špatně postavili, chyběl tam hráč, který to měl zajišťovat. Špatně jsme kopli roh a Grigar mu to okamžitě hodil. Radiho znám ještě z působení v Teplicích. Je to rychlý hráč. Věděl jsem, že je Dosty vynikající na lajně, má výborný reflex. Jenom jsem Radiho zkusil trošku rozhodit, ale bál jsem se, že spadne a bude třeba červená. Takže jsem ho radši nechal Dostymu a ten to skvěle chytil. Tohle byl rozhodující moment utkání.“

Pak jste potáhl útok a dokonale přihrál před odkrytou branku Tkáčovi. Přitom jste po kličce a kontaktu se soupeřem málem upadl.

„Chtěl jsem to ustát, protože jsem věděl, že už jsem se dostal před něj a mám prostor. Gólman byl po mé kličce mimo bránu, snažil jsem se to vrátit pod sebe. Davida jsem viděl. Byl tam a prostřelil to.“

Zlín - Teplice: Ševci se dočkali. Vukadinovič naservíroval míč skórujícímu Tkáčovi, 1:0 Video se připravuje ...

V první půli jste zahodili několik velkých šancí a na pauzu jste šli za stavu 0:0. Nadávali jste?

„Říkal jsem si, že to snad není možné. Dvakrát nám to vykopávali v podstatě z lajny, po rohu jsme netrefili odkrytou bránu. Ale pořád jsem věřil, že to zvládneme.“

Fyzicky jste se vydal do maxima, že?

„Počasí bylo extrémní. Zapršelo, pak vylezlo sluníčko a bylo dusno. Vůbec jsem nepochopil, proč jsme neměli přestávku na pití. Ta mi opravdu chyběla. Předtím jsem několikrát nehrál v základu, měl jsem to dneska těžké. Musím říct, že minulý i předminulý týden jsem se cítil líp, když jsem šel do hry z lavičky. Viděl jsem, že ti kluci toho měli plné zuby. Já jsem to teď pocítil taky. Příště nás čeká derby na Slovácku, což je obrovský zápas. Výhra s Teplicemi nás určitě povzbudí.“