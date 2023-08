Hapal: Bitrimu děkuju, pomohl nám a patřil k lepším. Máme jen dva stopery...

Trenére, nejdříve prosím zhodnoťte utkání.

„Jsem spokojený, že jsme zvítězili a vyhráli těžký zápas. První půle byla hodně nervózní, ztráceli jsme spoustu míčů. Neporadili jsme si tentokrát s rozestavením soupeře, přemýšleli jsme, že přejdeme do čtyřobráncového systému během první půle, ale sáhli jsme ke změnám až ve druhém poločase. Ty nám pomohly stejně jako proti Hradci, ale vůbec to nebylo jednoduché.“

Čím si vysvětlujete skvělý přínos žolíků? Chtějí hrát od začátku?

„Minule někteří od začátku hráli a nevyšlo to... Ale jsme rádi, že nám střídající takhle pomáhají. Každopádně já jsem spíš nervózní z prvního poločasu, hráli jsme hrozně pomalu a nepřesně. Soupeř držel po taktické stránce velice dobře a nám chyběl jeden hráč v prostředku hřiště. Hráči věděli, co mají dělat, ale nefungovalo to.“

Konkrétně?

„Měli jsme být vpředu přesnější. V přechodové fázi jsme se dostávali do dobrých situací, ale měli jsme tam hodně ztrát. I od Filipa Kubaly, na což jsme nebyli zvyklí. Nicméně zase byl celý zápas pracovitý.“

Vpředu jste měli Almásiho, ale centry do vápna nechodily nebo byly nepřesné...

„Soupeř i dobře bránil. Od posledního utkání zkvalitnil defenzivní činnost, bylo to složité. Těžko jsme se tam dostávali, v tom byl největší rozdíl mezi prvním a druhým poločasem. Po vynuceném střídání Blažka jsme přešli na čtyři obránce a bylo to lepší.“

Tanko má lepší formu než Almási, že?

„Běžeckou asi ano, ale typologicky je každý jiný. Laci je braný od gólů, protože v presinku nám extrémně nepomůže. Ale osobně si myslím, že to nebylo o presinku, měli jsme si víc pomáhat ve středu hřiště. Potom jsme šli do střídání, dali tam pohyblivější hráče a pomohlo to.“

Přizpůsobil se už nigerijský žolík víc nejvyšší soutěži oproti začátku sezony? Nebyl v ofsajdu...

„Bylo to i hrou. Dneska si to pohlídal, dostal přihrávky, jaké potřebuje. Nicméně bylo tam víc situací, kdy jsme mohli dát přihrávky dřív, ale zbytečně jsme ji zpomalili, nebo ji nedali vůbec. Myslím, že i při prvním gólu musel zpomalovat, ale ustál to. Zvyká si, ale bude trápit všechny. Zachoval se chladnokrevně.“

Je nejrychlejším hráčem ligy?

„Nevím, jestli úplně nejrychlejším, protože ke všem číslům se nedostaneme, ale určitě patří k nejrychlejším.“

Jak to vypadá se zraněným Blažkem?

„Měli jsme pět stoperů, ale teď jsou dva zranění a jeden odešel... Najednou máme dva. Musíme si poradit, nevím, co s tím má. Zatím měl berle, půjde v neděli na rentgen.“

Byl pro vás Bitriho odchod nepříjemným šokem? Měl stoprocentní minutáž, ušili jste mu rozestavení na míru, celé léto trénovali nový systém a najednou jste bez něj.

„Dozvěděl jsem se to později, měl klauzuli ve smlouvě. A odešel... Každopádně musím říct, že nám hodně pomohl. Byla s ním ale práce, protože v lednu nepřišel v dobré kondici. Zvykal si na český fotbal, tréninkový proces. Měl hodně drobných zranění, ale teď už vypadal výborně. Dostával se do toho, chci mu poděkovat. Pomohl nám, patřil k lepším. Pokud se nemýlím, dneska má narozeniny, tak mu přeju všechno nejlepší.“

Frydrych to každopádně zvládl na jeho pozici uprostřed slušně.

„Odvedl velice dobrý výkon, ale všechny tři stopery hodnotím velice pozitivně. Akorát při některých dlouhých balonech jsme s Eneem byli silnější ve vzduchu. Měl výšku, timing, vyhrával hlavy. Fryďas si s tím taky poradil, využíval tělo, taky hlavy vyhrával.“

A Pojezný?

„V prvním poločase vyhodil dva nebo tři balony, byl logicky trošku nervózní, protože v poslední době nehrál. Až druhou půli zvládl velice dobře. Nicméně měli jsme problémy s rozestavením soupeře, ať už Bláža nebo Karel. Nedostupovali středové hráče, vznikal zmatek. Od určitě pasáže to nicméně Karel zvládal slušně.“

U dvou gólů byl i Buchta, tak by asi měla vypadat energie náhradníka, viďte?

„Hrozně mu to přeju. Možná byl i zklamaný, že nešel od začátku, ale měli jsme plán, proto došlo ke změnám. Přál bych mu, aby hrál od začátku, ale na Slavii to nebylo optimální. Rozebrali jsme to, dneska nám pomohl.“

Tetour vypadal po vystřídání na lavičce hodně naštvaně. Nesl těžko, že šel dolů, nebo byl frustrovaný ze stavu 0:0?

„Nevím... Možná byl trošku rozladěný z celého průběhu zápasu. Musím si s ním popovídat, ale určitě se nevztekal kvůli střídání. Netrestám hráče za špatný výkon střídáním, děláme změny proto, aby nám nový hráč pomohl. Někomu to jde, někomu ne, ale to nebyl případ Tetyho.“

V úterý vás čeká v poháru Hlučín, protočíte sestavu?

„Mámě náročný program, chtěli jsme to protočit, proměnit, ale musíme reagovat na zdravotní stav. Nachystáme se a pojedeme pro postup.“

Brankář Markovič nastoupil za béčko v Rosicích právě proto, aby byl rozchytaný na Hlučín?

„Ano, bude chytat. Jsme dohodnuti, nemáme co skrývat. Markýz je dobrý gólman, výborně trénuje, zaslouží si šanci.“

A Madleňák, který nebyl ani za áčko, ani za béčko?

„Chyběl z rodinných důvodů.“

