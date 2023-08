Nespokojený Trpišovský: Vázl nám střed hřiště. Proč křičel na rozhodčího?

Oproti poslednímu utkání v play off Evropské ligy udělal osm změn v sestavě. Dal šanci celé řadě dalších hráčů. S tím, co viděl, ovšem trenér Jindřich Trpišovský nemohl být ani trochu spokojený. Jeho Slavia totiž pouze remizovala v Jablonci 1:1 a poprvé v novém ročníku FORTUNA:LIGY ztratila body. „Největší problém byl v ofenzivních standardkách, kopali jsme je hrozně,“ prohlásil zkušený kouč.

Jak první ligovou ztrátu v sezoně hodnotíte?

„Sami jsme si to zkomplikovali v prvním poločase, když jsme nedokázali dát první gól. Měli jsme tam hezkou akci a šanci Tijaniho, pak jsme neproměnili penaltu. Jeden gól navíc neplatil pro ofsajd. Sami jsme pak inkasovali z brejkové situace, kdy tam Bóřa zůstal viset po faulu.“

S herním projevem svého týmu ale spokojený být nemůžete, že?

„Vázla nám hra ve středu hřiště, nebyli jsme moc silní v kombinaci, nedařilo se nám vymyslet nějakou klíčovou přihrávku. Pak jsme udělali střídání, což nám pomohlo, abychom se dostali do tlaku. Ale to bylo všechno, některé situace jsme tam nevyřešili dobře. Další gól neplatil pro ofsajd, soupeř nás navíc dál zlobil po levé straně přes Jovoviče. Bohužel jsme dali jen jeden gól.“

Zaskočil vás něčím Jablonec?

„Abych byl upřímný, tak moc nezaskočil. Snad jen personálním složením. Třeba Slávik na beku, ale to se dalo předpokládat. Zápas měl takový průběh, jaký jsme všichni čekali. My jsme měli víc tlačit na obranu domácích, hlavně ve středu podle jsme se ale nedokázali prosadit, neměli jsme ani odražené míče. Zápas probíhal tak, jak probíhal. Bylo to tu podobné i v předchozích utkáních. Ve finále nám tentokrát něco chybělo. Největší problém osobně vidím v útočných standardkách, kopali jsme je hrozně. Ani z nich jsme nedokázali branku ohrozit.“

Byl to přesně zápas, který nemáte rád? Tedy rozkouskovaný, se spoustou faulů a přerušení, čistého času se moc nehrálo.

„Hřiště bylo fantastické. Sice trochu pršelo, ale bylo rychlé. Nicméně, jak říkáte, čistého času se moc nehrálo… Spousta faulů, polehávání, těžko se nám dostávalo do tlaku, když to bylo takhle rozkouskované. Hlavně v druhé půli se při tom mohl hrát dobrý fotbal nahoru dolů.“

Několikrát jste od lavičky dával hlasitě nespokojenost s verdikty sudího Dalibora Černého. Co se vám nelíbilo?

„Rozčilovali jsme se, protože mi nejvíc vadí žluté karty po soubojích vestoje. Souček pak zezadu dohraje Zafeirise a je to bez napomenutí. Vadí mi, když má tým, který chce útočit, víc karet než ten, který brání. Tijani dostal kartu za statický souboj, tyhle věci mě překvapují. Na našeho špílmachra pak projdou tři skluzy, ani jednou za to nebyla žlutá karta. Tohle ale nebyl důvod, proč jsme tu remizovali.“

Velmi dobře utkání zvládl na pravé straně Michal Tomič. Souhlasíte?

„Souhlasím, podal opravdu velmi dobrý výkon. Jsem rád, že to zvládl. Nastoupil na pozici halvbeka, měl proti sobě hodně silné hráče. Vidíme, jak pracuje na tréninku, říká si o zápasové minuty. Trochu ho limituje konkurence, je tam Doudis, Maso, Schranzik, spousta hráčů. Střídali jsme ho i proto, že měl křeče. Jeho akce před šancí pro Tijaniho byla skvělá, tím se může do budoucna prezentovat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43. Pleštil Hosté: 48. Holeš Sestavy Domácí: Hanuš – Slávik, Hurtado, Tekijaški, Polidar – F. Souček, Hübschman (C), Kratochvíl – Pleštil (62. Drchal), Čanturišvili (90+2. Štěpánek), Jovović (69. Černák). Hosté: O. Kolář – Holeš, Ogbu, Bořil (C) – Tomič (79. Douděra), Provod, Hromada (46. P. Ševčík), Wallem (46. Zafeiris) – Jurečka, Tijani (61. Chytil), Van Buren (46. M. Jurásek). Náhradníci Domácí: Fendrich, Černák, Drchal, Alégué, Krulich, Chramosta, Houska, Štěpánek, Souček Hosté: Mandous, Douděra, Jurásek, Chytil, Masopust, Ogungbayi, Schranz, Ševčík, Tecl, Vlček, Zafeiris Karty Domácí: Hurtado, Slávik, Hübschman Hosté: Tijani, Bořil, Ogbu Rozhodčí Černý – Kubr, Volf. Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou Návštěva 4 511 diváků