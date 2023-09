Svědík, král derby: Důležitá je radost fanoušků. Juroška? Holt chcípáček...

Copak, nestačí vám takový zisk?

„Pro mě je to zbytečná otázka… Myslím, že jsme měli mít ještě víc bodů. S Olomoucí jsme hráli dobře a prohráli po individuálních chybách. To se může stát. Ale určitě jsme měli rezervy ve druhém poločase v Ostravě (0:0) a doma s Mladou Boleslaví (2:2), kde jsme měli v poli o jednoho hráče víc. Jen nejvyššími nároky se můžeme zvedat.“

Proč nenastoupil brankář Milan Heča, jenž figuroval v oficiálním zápise?

„Hodinu před zápasem řekl, že má žaludeční problémy. Vypadalo to na střevní virózu, takže jsme ho úplně vyndali z kabiny. Museli jsme narychlo shánět dalšího gólmana. Chtěl bych Fryštyho (Tomáše Fryštáka) pochválit. Byl výborný, jistý. Byl rozchytaný z béčka i z poháru, což je důležité. Byl základní stavební kámen.“

Co je s Pavlem Juroškou?

„To je takový chcípáček… Má furt něco. Teď nějakou lehkou virózu. Nebylo to jednoduché. Chybí nám Daníček, Cicilia, Kohút, Juroška, Kohút, Břečka. Až se dají všichni do kupy, budeme silnější. Proti Zlínu nám střídání pomohla, noví hráči to oživili. Ne vždycky se vám to podaří. Třeba minule s Mladou Boleslaví to nevyšlo, ale to bylo zvadlé celé mužstvo. Byla to trošku strategie. Když hrál Bin čtyřikrát v základu, nepotkal se úplně s formou. Teď do toho naopak vstoupil velice dobře. Bylo vidět, že je rozdílový hráč.“

Po reprezentační přestávce se vám po čtyřzápasovém trestu vrací klíčový útočník Regino Cicilia. Jaký měl režim? Doháněl kondici?

„Přesně tak. A je v plánu ho poslat za béčko a nechat ho hrát v modelovém utkání. Na repre nám odjíždí Vecheta, Sinjavskij a Doski.“

Jak byste shrnul zápas s největším rivalem?

„Do zápasu jsme dobře vstoupili, byli jsme organizovaní a získávali jsme odražené balony, Ale zase to bylo bez efektu ohrožení gólmana. Střely a centry neměly kvalitu, o tom se tady bavíme každý zápas. Pak jsme začali ve středovém prostoru zbytečně ztrácet míče. Zlín na to čekal, má dobrý přechod do útoku a rychlostní hráče. Párkrát jsme si nedali pozor a byly z toho nebezpečné věci. Navíc jsme udělali spoustu standardních situací a rohů.“

Po pauze už jste byli dominantnější, že?

„Od samého začátku jsme byli lepší a věřil jsem, že je jenom otázka času, kdy nám spadne gól. Povedlo se to díky krásné střele Máry Havlíka. I když musím říct, že jsme mohli utkání v klidu dohrát a bez nervů vyhrát 2:0 nebo 3:0. Jenže co my zahodíme a špatně vyřešíme, to je trestuhodné. Tohle mi vadí. Ale v derby rozhoduje vítězství a body. Je důležité, že jsme před repre pauzou potvrdili body z Pardubic. Navíc jsme vyhráli bez komplikací v poháru.“

Rozhodl gól Marka Havlíka zpoza vápna. Levačku má skvělou a střílet by mohl ještě častěji. Je to s ním boj?

„Asi je. V poločase jsem řekl jedinou věc: Máme pět střel a netrefíme zařízení…. Chtělo to zachovat, ale trefit bránu. Tentokrát do toho nedal Mára sílu, ale chytrost. Dobře to obalil na zadní tyč.“

Slovácko – Zlín: Marek Havlík otevřel skóre střelou ze střední vzdálenosti, 1:0 Video se připravuje ...