Kuchta se sešel s vedením, přestupu se nebránil: Nebyl to jen Midtjylland

Hrál jste podruhé za sebou na pravém křídle. Zvykáte si?

„V některých situacích je to jiné, musím se víc vracet a soustředit se na defenzivní část. Liší se to hlavně v běhání. Ale Liberec nás na těch pozicích dobře vykrýval. Změnilo se to až příchodem střídajících hráčů a změnou herního schématu. Šli jsme na své pozice, což přispělo k tomu, že jsme vyhráli. Ve druhé půli jsme byli lepší.“

Když jste se přesunul na hrot útoku, jako byste oživl. Souhlasíte?

„Mám z té pozice asistenci na první gól, takže to o tom něco vypovídá. Samozřejmě odmalička mám návyky z pozice středního útočníku, to je jiné než na křídle. I když tohle není typické křídlo, taková vnitřní desítka, tak se s tím sžívám. Jsem v tom prostoru postavený občas i na tréninku, jde to pomalu, ale nemám s tím problém.“

Tempo jste zvýšili až ve druhé půli. Co bylo příčinou?

„Začátek po pauze jsme sice moc nechytli, Liberec chtěl hrát jiným stylem, ale to jsme zarazili a potom stupňovali tempo. Gradovalo to až příchodem Lukáše (Haraslína), který přišel na levé křídlo, a to nám pomohlo.“

Liberec - Sparta: Haraslín mazácky obešel Vliegena a zakončil na 1:0 pro hosty! Video se připravuje ...

V minulém týdnu o vás projevil zájem Midtjylland, nakonec ve Spartě zůstáváte. Jaký je váš komentář?

„Po zápase s Karvinou jsem se sešel s nejužším vedením Sparty, některé věci jsme si řekli. Nebyl to jen Midtjylland, byly tam i jiné mančafty. Ale rozhodnutí klubu respektuju, mám tady smlouvu a pokračuju v tom, aby moje výkony byly na takové úrovni, že zájemci o mě mohou mít zájem i nadále a mohli jsme se domluvit třeba v zimě.“

Byl jste otevřený přestupu?

„Já jsem se vůbec nebránil. Víc to nemá cenu komentovat. Přestupy do hlavních lig jsou uzavřené a jsem připraven pomoct Spartě.“

Jak jste na tom se silami po pohárových zápasech?

„Měli jsme k tomu přizpůsobený program, plnili jsme spíš taktický plán a moc jsme toho nenaběhali. Hodně času jsme strávili v regenerační lince. Rozhýbávali jsme se dlouho, což je ale normální. Vzali jsme to za správný konec.“