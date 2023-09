Koubek: Za Cadua jsem rád, v létě chtěl do Ostravy. Někteří potřebují víc hrát

Najeli jste devátou výhrou na vítěznou vlnu, jak jste si před pár týdny přál?

„Pravděpodobně ano. Ale jsem realista, každá vlna se jednou rozpustí, tak to v moři je. Logicky to přijde, ale zase věřím, že až k tomu dojde, dokážeme rychle objevit novou vlnu.“

Podobnou sérii výher měla Plzeň naposledy v roce 2010. Vážíte si toho?

„Samozřejmě si toho cením. Výhru nad Bohemians považuji za zaslouženou, do reprezentační pauzy vstupujeme s dobrou náladou a chutí do další práce. Završili jsme asi šest týdnů trvající blok zápasů čtvrtek, neděle s jednou výjimkou (odložený zápas v Boleslavi). Jde o velmi cenné poznání z hlediska trénovanosti, že jsme tuhle sérii předvedli v anglických týdnech, to je chvályhodné, před hráči klobouk dolů. Ještě k tomu připočtěme nalítané kilometry... Mám k mužstvu velký respekt, kluci to zvládli.“

Nelitujete zahozených šancí ve druhém poločase?

„Z pohledu vypracování šancí to pro nás kaňka není, že jsme jich měli dost. Ale ta realizace… Kvalitu prokázal výborný brankář Bohemky. Já ho (Reichla) znám (Koubek ho trénoval v Hradci), on věci zblízka chytá famózně, v tom je jedinečný. Zmenší úhel, nepadá napřed, roztáhne se. To je jeho nejsilnější zbraň, k tomu má výborný reflex.“

Hra na tři stopery je trvalý herní koncept?

„Umíme hrát čtyřkovou i trojkovou obranu. V té čtyřkové jsme na začátku sezony nebyli produktivní, museli jsme po analýze udělat systémové i personální změny. Čtytřková varianta byla v létě prioritou, možná jsme na ní pracovali v přípravě víc. Ale nakonec vycházíme ze tří stoperů, jak jsem říkal, můžeme používat obě varianty. Je to součást našeho rejstříku.“

Vepředu střídáte systém s jedním nebo dvěma hroty. Jste tím pro soupeře méně čitelní?

„Vždycky přemýšlíme o tom, jak to má soupeř vzadu poskládané, ale nebudu dál prozrazovat, na koho volíme jakou variantu. Ale nejde o žádnou vědu. Víceméně je jedno, kolik máte na hřišti útočníků, důležitá je kolektivní ofenzivní fáze. Podpora druhé vlny, krajů a podobně. Také řešíme, zda použijeme kreativnější formaci, silovější, takhle s tím pracujeme.“

Opět skóroval Cadu. Stává se plzeňskou oporou?

„Mám z něj radost, stává se atraktivním i rozdílovým hráčem. Jeho individuální schopnosti, hra jeden na jednoho, to se lidem líbí, když jsou u něj čísla, tím lépe. Jsem za něj moc rád. V létě za mnou přišel, že tady nehrál a nechce tady být, že ho mají v Ostravě rádi, líbí se tam manželce. Po dvou, třech trénincích jsem mu řekl: ‚Kamaráde, nikam tě nepustím.‘ Což se taky stalo.“

Dovolíte hráčům po náročném programu posedět?

„Mají na to právo, ať si dají. Zaslouží si dobrou večeři, když si dají dvě, tři pivka, jenom jim to přeju. Mé přísné oči tak přísné nejsou.“

Zbývá týden do konce přestupového období. Dojde v kádru k nějakým změnám?

„Někteří hráči potřebují víc hrát, třeba Libor Holík to má těžké, na pravé straně střídá Kopice a Erika Jirku. Máme tady formaci čtrnácti, patnácti lidí, v celkovém počtu jsme tomuhle číslu vzdálenější. Probíhají jednání, o naše hráče je permanentní, obrovský zájem. Holíka jsem dal jako příklad. Uvidíme, co se stane, já u těch jednání nejsem.“