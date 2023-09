Fleišman na Baník nezanevřel: Věřím, že se vrátím. Jak vzpomíná na Vrbu?

Za čtrnáct sezon v elitní soutěži odehrál Jiří Fleišman 360 zápasů, nastřílel 18 gólů (37 asistencí). O místo v základní sestavě ostravského týmu bojoval už v závěru minulé sezony. V přípravě na novou se nešťastně zranil. Na tréninku si po střetu se spoluhráčem pochroumal koleno. „Hned druhý den přípravy,“ připomíná. „Spoluhráč podklouznul a... Když se mi to stalo, začal klub shánět posily. Ti kluci udělali celou přípravu, trenér je viděl a já jsem odzkoušený nebyl. Zranění bylo zlom.“

Přesto věřil, že si své místo vybojuje zpátky. „Na tréninku jsem dokazoval, to říkám narovinu, že jsem si ještě šanci v Baníku zasloužil,“ je přesvědčený Fleišman. „Bohužel se klub vydal jinou cestou a rozešli jsme se úplně v dobrém. Řekli jsme si narovinu, jak to je. Nemůžu hrát v tak ambiciózním týmu ještě další tři, čtyři roky, takže vsadili na mladší kluky, které koupili. Takový je fotbalový život.“

V Ostravě hrál posledních šest let, fanoušky si získal. A město si s rodinou oblíbil. Také proto dal přednost nedaleké Karviné před Pardubicemi, které byly ve hře. „Mohl jsem v Baníku zůstat a krýt klukům záda, ale já si myslím, že ještě můžu hrát ligu. Že na ni mám fyzicky, i po dalších stránkách. Proto jsem se rozhodl, že půjdu o dům dál. Teď budu bojovat za Karvinou a věřím, že se do Baníku stejně jednou vrátím. Jako hráč, pokud budou mít zájem, nebo dělat něco jiného. Nebral jsem to osobně, spíš sportovně. Jedu dál.“

Za Karvinou Fleišman poprvé naskočil v neděli na Slavii (1:5). Odehrál celý zápas, v 76. minutě za stavu 1:4 ve vápně fauloval Conrada Wallema, ten samý hráč pak penaltu proměnil. „Určitě bych si dokázal představit lepšího soupeře na rozjezd v novém angažmá, ale sešlo se to takhle,“ krčil rameny. „Jeli jsme na Slavii s tím, že chceme něco urvat, začali jsme dobře. Bohužel, individuální chyby dostaly Slavii na koně.“

O záchranu bojoval svého času s Baníkem. Čeká ho v Karviné podobná šichta? „Na rovinu, my se musíme soustředit na jiné soupeře, než je Slavie, Sparta nebo Plzeň. To jsou momentálně týmy, které nás převyšují, to je prostě jasné. Máme repre pauzu na to, abychom se nachystali na zápas s Teplicemi, který musíme na domácí půdě zvládnout. Tohle jsou utkání, od kterých se musíme odrážet.“

V Karviné je Jiří Fleišman na hostování, během zimní přestávky se může o návratu do Baníku znovu jednat. I proto si nechal auto s jeho logem. „Je to takové zvláštní, parkovat v baníkovském autě u karvinského stadionu, ale doufám, že mi ho nikdo nezničí,“ pousmál se. „Vím, že tady hodně lidí fandí i Baníku, ale přesto se asi zkusím v Karviné domluvit, jestli nemohu zajíždět někam dozadu. Aby auto nikdo neviděl,“ dodává se smíchem.

Připustil, že po profesionální kariéře by rád u fotbalu zůstal. Jako asistent trenéra. Pod jakým koučem se mu v Baníku nejlépe hrálo? „Úplně nejlepší, a beru to i celkově s realizačním týmem a kondičními, to bylo pod Ondrou Smetanou. S kondičními trenéry Alešem Buzkem a Dominikem Špavelkem to měli fakt propracované, cítil jsem se dobře silově i psychicky. Dá se říct, že z toho všeho teď ještě těžím.“

Kladné vzpomínky má i na Pavla Vrbu, byť mu návrat do Ostravy nevyšel. „Měl dobré tréninky, akorát se to blbě sešlo,“ říká Fleišman. „Bohužel to nevyšlo, jak spousta lidí očekávalo. Očekávání byla velká, ale bohužel... Na hřišti jsme byli my, ne trenér. Nesešlo se to vše, jak mělo a dopadlo to, jak dopadlo.“