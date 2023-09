Höjer ve Spartě: asistence i zranění. Český mistr na přestupu „vydělal“

Král ze severu! Casper Höjer po přestupu do Sparty okamžitě vládl. Letenským před dvěma lety vyřešil na postu levého beka dlouhodobý trabl, který trval prakticky od časů Costy. V Praze podepsal smlouvu až do června 2024, štace se však oproti původnímu plánu o rok zkrátila. Höjer odkráčel do tureckého Rizesporu v momentě, kdy nepatřil do užší rotace trenéra Briana Priskeho. Co může stát za jeho odchodem?