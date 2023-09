Ultramaratonec a nenápadný klenot ligy, který Kováč leští pro Rosického

„Když si odmyslím kluky ze Sparty, Slavie a Plzně, tak je pro mě Michal Hlavatý společně s Markem Havlíkem ze Slovácka nejlepší střední záložník soutěže,“ říká Kvasnica. „Klidně si přimyslím kluky ze Sparty a Slavie. Michal je fantastický hráč, který se vyhrabal z mírných potíží, které měl při angažmá v Plzni a na hostováních, kam ho Plzeň posílala. V Pardubicích dlouho nebude, tipl bych, že v zimě půjde pryč,“ reaguje Fejgl.

Hlavatý zaujme především mobilitou, nealibistickou hrou, chytrostí. „Vidíme ho v TOP 5 klubech. Když se řekne Michal Hlavatý, evokuje se mi jedna myšlenka: Chtěl bych být jeho spoluhráč. Je pořád v nabídce, pomůže ti v těžkých situacích. Synonymum Michal Hlavatý rovná se pohyb,“ chválí Kvasnica.

„U Michala nejde o alibistické běhání. Nechodí si pro míče na strany, kde je místo, což je takový ten dědkovský fotbal. On ví, že tam nemá co dělat, že tam není týmů prospěšný, jde si do těch prostorů, kde to bolí. Uhraje těžké míče, tím pomáhá týmu. Bez problémů bych ho viděl ve všech špičkových týmech v Česku. Michal je stejný level jako Kaan Kairinen, Lukáš Sadílek, Qazim Laci,“ navazuje Fejgl.

