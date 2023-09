Panák hrál o život, teď je lídrem Sparty. Priske z něj udělal hybrid

Nehrálo se jen o to, aby dál kopal do míče, ale aby přežil. Nekonečné lapálie s kolenem se před čtyřmi roky přehouply v boj s infekcí, která napadla ledviny i játra. Stoper Sparty Filip Panák se však vrátil – a to ještě silnější. V posledních týdnech je herním lídrem mistra, pomohl k postupu do Evropské ligy a potvrzuje nevšední nadání. „Je to hráč do TOP 5 lig v Evropě,“ podotkne Václav Svěrkoš, bývalý reprezentant a Panákův agent.