Hradecký Krejčí: Mentor? Spíš pořád takové dítě. Taky jsem víc bolavej...

Je to po tak dlouhé době složité?

„Samozřejmě, není to jednoduché. Jen jsem trénoval a zápas je úplně něco jiného, to opravdu není fráze. Na druhou stranu je u mě obrovská chuť.“

Pomáhá vám?

„To těšení, zdá se mi, přebíjí, že mi chybí praxe. Věřím, že to tím doháním a budu se dál zlepšovat. Jsem strašně spokojený, že jsem se vrátil do zápasového rytmu, který mi obrovsky chyběl. Jednoznačně si to užívám.“

Zkuste zhodnotit sám sebe.

„Jestli je to dobrý, nebo špatný, to by měl říct trenér, to není úplně otázka na mě. (usmívá se) Musím ale přiznat, že jsem po zápasech takovej víc bolavej, než jsem býval. Nějakou chvíli mi trvá, než si zvyknu.“

Neměl jste také problémy se svalem?

„Ano, se zadním stehenním svalem. Začali jsme na tom pracovat. V klubu mám velmi dobrý servis, byl jsem také za panem profesorem Kolářem. Věřím, že jak budou utkání přibývat, že se to bude zlepšovat, svaly si zase zvyknou na zátěž. Ale teď jsem se párkrát prostě cítil bolavější.“

Jak se vám pozdávají výkony a výsledky týmu? Po sedmi kolech jste jedenáctí se sedmi body.

„Až do Olomouce jsme doma zvládali zápasy dobře výsledkově i celkem herně. Problém je, že venku nejsou výkony takové jako před domácím publikem. Je tady podpora, nový stadion, který dělá úžasnou atmosféru. Moc si toho vážíme – a já vlastně dvakrát tolik po tom, co jsem zažil v minulém roce.“

Malšovická aréna sklízí samou chválu. Dostane ji také od vás?

„Kdyby byly všechny stadiony v české lize jako tady v Hradci… Myslím, že pak by chodilo daleko víc lidí, soutěž by byla sledovanější. Vidím to tady, jsme toho všichni součástí. Stadion je povedený, uzavřený, říkám tomu, že to je takovej kotlík. Líbí se mi, že se zachovala lízátka, je vidět, že je tady nějaká historie.“

Vy jste ve fotbale také už mnohé prožil. Ne, že byste byl starý, ale už se občas pasujete do role mentora?

„(směje se) Jak jste řekl, už jsem do toho asi dorostl. Jsem spíš pořád takové dítě, stáří si nepřipouštím, ale vím samozřejmě, že je to občas potřeba vzít na sebe, mančaftu něco říct. Snažím se klukům pomáhat, jít jim příkladem, poradit, předat, co jsem dostal od starších spoluhráčů nebo jsem měl možnost okoukat ve světě. Ale vyloženě na starýho si nehraju, bránu klidně vezmu.“

Krejčí v Hradci