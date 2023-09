Přelety i hory. Kvapík nové posily Sparty: dočká se startu proti Slovácku?

Má za sebou zběsilou jízdu plnou přeletů a změn. Za dva týdny se ukázal v Belgii, Česku, Ekvádoru i Argentině. A to nepočítáme přestupy, jeden z nich měl například v Madridu. Angelo Preciado byl jedním z reprezentantů, kteří scházeli letenským trenérům během pauzy předcházející utkání se Slováckem. Zatímco hráči nominovaní do národních týmů zmizeli, ostatní dostali pár dnů volno a pak se pustili do tréninků.

„Měli jsme možnost vypnout a mentálně se připravit na následující čtyři, pět týdnů,“ pochvaloval si Lars Friis, asistent kouče Briana Priskeho. „Pak jsme absolvovali opravdu tvrdé tréninky. Bylo to dobré, jinak nemáme takovou možnost, protože hrajeme hodně zápasů,“ přidal se klíčový zadák Asger Sörensen.

Vskutku, Letenští mají za sebou turbulentní první etapu sezony. Po čtyřech přípravách zvládli jedenáct duelů v šesti týdnech. „Z toho jich šest bylo venku a ke dvěma jsme letěli,“ připomene mluvčí Ondřej Kasík.

Novic Preciado při angažmá v Genku rovněž zažíval boje o Evropu, herně však měl mizivou zátěž. Kvapík si však užil během končících dvou týdnů. V pátek 1. září dorazil do Prahy, zvládl zdravotní testy. V sobotu podepsal smlouvu, v neděli už „valil“ do Jižní Ameriky (let do Ekvádoru zabere nějakých osmnáct hodin). Čekala ho totiž dvě utkání kvalifikace mistrovství světa, které se bude v roce 2026 konat v USA, Kanadě a Mexiku.

Na Preciadově kontinentu se kvalifikace o největší turnaj hraje už nyní, v Evropě až po EURO v příštím roce. O šampionát se totiž bojuje v jediné desetičlenné skupině, což každému mančaftu dá za povinnost nastoupit osmnáctkrát.

Preciado nejprve začal jako náhradník, do souboje v Argentině (let nějakých šest hodin) šel až po dalším kouzelném přímáku Lionela Messiho, Ekvádor nakonec tímto jediným gólem prohrál. V dalším utkání se sparťanův tým předvedl doma v Quitu. Preciado byl v úterý v základu, střídal až před koncem a přispěl k výhře 2:1.

Zda něco podobného zvládne rovněž v neděli, není zdaleka jisté. Reprezentanti se sice zapojili do přípravy v pátek, ale on má za sebou vedle cestování také utkání v nadmořské výšce 2700 metrů. Stadion v ekvádorském městě Quito leží v Andách a jeho poloha je jednou ze zbraní reprezentace. Před Katarem tady prohrál v kvalifikaci jen jednou.

To vše se na Ekvádorci může projevit. Kolik dostane proti kousavému Slovácku času?

