Mandous zachránil body: Ve Slavii je to o pár zákrocích, závěr byl na krev

Popište ten váš zákrok v závěru utkání.

„Není to jednoduché, musíte se koncentrovat celý zápas. Ve Slavii je to často o jednom či dvou zákrocích. Nula těší dvojnásob. Hlavičku jsem viděl, ale nevěděl jsem, jestli to šlo na tyč. Když už tam jsem, musím to chytit. Jsem moc rád, že jsme to v závěru uválčili, i když to bylo trochu na krev."

Slavii teď čeká náročný program, ve čtvrtek začátek Evropské ligy v Ženevě, následně derby se Spartou…Těšíte se?

Určitě se těšíme se. Každý fotbalista raději hraje, než trénuje. Ve čtvrtek nás čeká Ženeva, na Spartu teď ani nemyslíme. Musíme na čtvrtek dobře zregenerovat, protože to dnes bylo náročné. Doufám, že ve čtvrtek zahájíme skupinu vítězstvím.

Jste teď gólman číslo jedna?

To není otázka na mě, ale na trenéra. Já jsem rád, že jsem chytal a že jsem pomohl týmu.

Bavil jste se o vaší pozici s trenéry, jestli teď dostanete větší prostor?

Nebavili. Věděl jsem, že budu chytat, Ondra měl nějaké osobní věci. Je dobře, že jsme oba vytížení a že trenéři si mohou vybírat.

Jak složité pro vás bylo, že jste necelý rok prakticky nechytal?

Každý den jen trénovat není jednoduché na hlavu. Byl jsem zvyklý, že jsem většinou chytal všechno. Čekal jsem na šanci, ta teď přišla, ale uvidíme, co bude dál. Trenéři budou vybírat.

Když se ohlédnete za zápasem, byl první poločas takový, jaký jste si představoval? Nepřišlo to trenérovi moc vlažné?

Chtěli jsme rozhodně přidat víc gólů, na druhou stranu jsme ale soupeře od začátku prakticky do ničeho nepouštěli. Měli nějaké brejky, ale tak hrajeme, chceme hodně útočit a pak se nějaká okénka otevřou. Nějaké šance jsme zahodili, hned zkraje druhé půle jsme mohli skórovat a rozstřílet se. Efektivita nás trochu sráží, ale snad si to šetříme na čtvrtek a na víkend.

Těch zahozených šancí bylo mnoho, padá to tam klukům na tréninku?

Padá, nevím, čím to v zápasech je. Každý zápas si vytváříme hodně šancí, tak snad to tam brzy padat začne.