Látal: V kabině byla bouřka, Chaluš měl jít ven. Proč nám neuznali gól?

V první půli se zdálo, že liberecká středová řada jasně přehrává tu jabloneckou. Byl to důvod, proč byl první poločas z vaší strany špatný?

„Máte pravdu. Docházelo k odskočení hráčů Liberce, kdy jsme se s nimi nevytáhli a čelili jsme potom přečíslování. Chyběla agresivita. Nevím, jestli to bylo tou penaltou, že jsme se potom báli, nicméně po přestávce to byl úplně jiný Jablonec.“

Zvýšil jste o poločase hlas v kabině?

„V kabině byla bouřka, ale mně spíš vadí to, že první poločas takhle odevzdáme, i když dokážu pochopit, že penalta v úvodu derby vás dostane pod tlak. Z naší strany to bylo špatné. Najednou ale jakoby se hráčům rozsvítilo a hráli úplně jiný fotbal. Nevím, jestli to ale bylo tou bouřkou, nebo se uvolnili. Takhle jsme si ale představovali, že vstoupíme do zápasu od začátku.“

Byl ten druhý poločas nejlepší pasáží hry, co jste v Jablonci zatím zažil?

„Myslím, že v domácích zápasech určitě ano, ale jinak jsme dostali třeba nesmyslný a zbytečný gól po nákopu v závěru utkání v Karviné, pak tam byly zápasy v Teplicích nebo v Pardubicích, které jsme měli zvládnout. Sahali jsme po výhře, protože jsme tam neodehráli špatná utkání.“

Nemanja Tekijaški odehrál dobrý zápas, navrch dal krásný gól. Zdatně mu sekundoval Hurtado. Roste Jablonci spolehlivá stoperská dvojice?

„Vnímám to tak. Když jsem si ale v některých médiích přečetl, že Tekijaški je omylem našeho přestupového léta, tak jsem se divil, protože já toho kluka znám strašně dlouho. Troufnu si říct, že směrem dozadu jsme dobří. Zrovna Tekijaški i Hurtado jsou oba siloví obránci, Tekijaški má dobrou rozehrávku. Jasně, proti Spartě mu zápas nevyšel, ale jinak si myslím, že stoperskou dvojici máme na vysoké úrovni. Nás trápí ofenziva.“

Jablonec – Liberec: Rozhodčí Berka za hru rukou Čanturišviliho nařídil penaltu Video se připravuje ...

Stoperská dvojice je možná na vysoké úrovni, ale problém je možná na krajích obrany, kde nastoupili spíše útočně ladění Polidar a Čanturišvili, ne?

„Na pravém obránci máme problémy, to přiznávám. Už nám tam nastoupili Slávik, Štěpánek, teď Vacho. Tlačí nás tam bota. Měli jsme tam připraveného Černáka, který měl skvělý sraz za jednadvacítku, ale zrovna ve chvíli, kdy jsme ho tam chtěli stáhnout, se zranil. Sice je taky ofenzivnější, ale chtěli jsme ho tam dát v průběhu první půle.“

Už víte, jak to se zdravotním stavem Černáka vypadá?

„Moc dobře ne. Jedná se o svalové zranění, takže teď musíme počkat, ale každé svalové zranění potřebuje čas.“

Ve dvacáté minutě nedovoleně atakoval Matěj Chaluš právě Černáka, stoper Liberce už měl jednu žlutou kartu. Sudí Berka tady kartu neudělil. Jak jste situaci viděl?

„Jednoznačně, není se o čem bavit. Ten hráč měl jít ven. Víc se o tom nehodlám bavit.“

Co říkáte na tu časovou prodlevu spojenou s videem před penaltou pro Liberec?

„Nás to vyhodilo totálně ze hry. Dlouho se nehraje, bylo tam pošťuchování, čekáte. Buď ta ruka je, nebo není. Tam snad stačí minuta, abyste viděl, jestli to bude penalta. Potom tam taky byla situace po faulu na nás, že rychle postavíme míč, rozehrajeme, dáme gól a není uznaný, přitom rozhodčí neukázal, že se bude rozehrávat na píšťalku. Kdyby na ni ukázal a my neuposlechli, rozumím tomu, ale nevím, proč tohle nebylo uznáno.“

Jak prožíváte sérii osmi zápasů bez výhry?

„Je to nepříjemné. Každý se ptá, kdy už konečně vyhrajete. Slyšíte, že derby byste měli zvládnout. Tu první půli jsme možná nezvládli psychicky. Ta penalta nás rozložila. Naštěstí jsme se zvedli aspoň ve druhém poločase, tak doufám, že se z toho poučíme. Kluky chápu, je to těžký los a složitá situace, ale nemůžeme se na to vymlouvat. Máme za sebou zápasy, které jsme měli zvládnout, ať to bylo v Teplicích, Pardubicích nebo v Českých Budějovicích. A že jsme zase nevyhráli? Bod z derby beru trochu jinak. Nám prostě chybí body odjinud.“