Grygar: z Interu do třetí ligy. Popsal rozdíly i boj o áčko Baníku

Samuel Grygar hlavičkuje v dresu Interu do 19 let • profimedia.cz

Samuel Grygar v dresu Interu do 19 let proti AS Řím • profimedia.cz

Samuel Grygar je členem české reprezentace do dvaceti let • Fotbal.cz

Což je na Bazalech jeden z cílů této sezony, že?

„Určitě bychom chtěli postoupit do druhé ligy. Byl by to úspěch nejen pro béčko, ale pro celý Baník, který by z toho těžil v budoucnu.“

Jaká je MSFL?

„Úplně jinačí, než na co jsem byl zvyklý z Interu. MSFL je mnohem soubojovější než fotbal v Itálii, hraje se více mužský fotbal. Ale musím říct, že jsem se už zabydlel a nemám velké problémy.“

Problémy ne, ale je na vás vidět, že byste rád hrál trochu jiný fotbal. Vyspělejší, ne tak zbrklý.

„Záleží na konkrétním zápase. Někdy balon držíme více, někdy méně. Je pravda, že v Itálii jsme hráli víc takticky, víc kombinačně, víc na jistotu. Cítil jsem větší klid. Když to řeknu ještě jinak: se soupeři jsme si víc pohrávali. Bylo to trošku jiné, musím si zvyknout. Evidentně však kráčíme správným směrem, když jsme první a neporažení.“

Jak je složité na psychiku přijmout novinku, že po trénincích s áčkem Interu Milán teď člověk hraje třeba v Rosicích nebo proti Startu Brno, který hrál v předchozím ročníku divizi?

„Někdy musíte udělat jeden krok zpátky, abyste udělal dva kupředu. Nebudu lhát, na hlavu to zpočátku nebylo