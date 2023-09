VIDEO: Zlín - Budějovice 1:1. Fantiš zachránil bod, domácí dál poslední

Zlínští si od prvních minut vynutili mírnou územní převahu, jenže se potýkali s nepřesnou finální fázi. Recept, jak se dostat do vedení, naznačily tvrdé střely Fantiše a hlavně Cedidly mezi 13. a 18. minutou, které ale zlikvidoval pozorný brankář Janáček.

Jihočeši měli spoustu práce s vlastní defenzivou a tak jejich hra směrem dopředu byla spíše sporadická a nevznikla z toho žádná příležitost, která by mohla být označena jako gólová.

Fotbalová nuda skončila až v závěru poločasu a to zejména zásluhou hostů. Čermákova střela mířila těsně vedle, Alli trefil břevno a jednou ho vychytal Rakovan. Jihočeši ale přece jen šli do vedení. Zlínský gólman vyrazil Skalákovu střelu a Šigut poslal míč do sítě. Dvacetiletý záložník tak při svém třetím startu v lize zaznamenal první gól.

„Ševci“ po přestávce i zásluhou střídajících Reitera a Vukadinoviče rozhýbali svoji ofenzivu, blízko vyrovnání byl ve 49. minutě Tkáč, ale jeho sražená střela skončila mimo, podobně jako Simerského hlavička po hodině hry.

V této fázi zápasu se hrálo prakticky jen na polovině hostů, jenže řada centrů a nákopů do šestnáctky Budějovic efekt nepřinesla. I přes občasné útočné výpady Českých Budějovic se scénář závěru duelu nezměnil. Domácí zvyšovali tlak a v 85. minutě vyrovnali, když zblízka dorazil míč hlavou do sítě Slončík. Zlínské mužstvo v lize neprohrálo s Dynamem posedmé za sebou.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 85. Slončík Hosté: 45+1. Šigut Sestavy Domácí: Rakovan – Cedidla (46. Reiter), Didiba, Simerský (C), Pidro (46. Vukadinović) – Janetzký, J. Kolář – Fantiš, Tkáč (67. Slončík), Čelůstka (84. Kovinić) – F. Žák (67. E. Ndiaye). Hosté: Janáček – Sladký, Nikl, Králik (C), Trummer – J. Hora I, Šigut (89. V. Hora) – Skalák (62. P. Hellebrand), Čermák (89. Broukal), Alli (74. Osmančík) – Adediran (62. Ondrášek). Náhradníci Domácí: Bachůrek, Reiter, Bartošák, Dramé, Vukadinović, Bužek, Kovinić, Ndiaye, Slončík Hosté: Šípoš, Broukal, Suchan, Hora, Osmančík, Ondrášek, Hellebrand Karty Domácí: Vukadinović Hosté: Osmančík, P. Hellebrand Rozhodčí Všetečka – Podaný, Leška Stadion Stadion Letná, Zlín Návštěva 2267 diváků

