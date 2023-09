Plzeň na Letné: razítko na tituly, Hložkův zápis i oslavy s Franzem

Po krvelačném šlágru Slavie se Spartou narazí Letenští, tentokrát doma, na dalšího rivala. Viktorii Plzeň, s níž už dvanáct let svádí boje o titul, a přitom ve skutečnosti sami zapříčinili vznik zázraku ze západu Čech. Připomeňte si s námi nejzásadnější ligové bitvy, k nimž došlo mezi Spartou a Plzní na sparťanském stadionu.

Chceme Plzeň v lize

Sparta - Plzeň 1:3 (2006)

Takové absurdní drama, nebo spíš komedii, by nenapsal ani Václav Havel. V posledním kole sezony 2005-2006 hrála Plzeň do posledního kola o záchranu a zároveň nastoupila na Letné. Pražané dělali obludné chyby, o tři body se zrovna neprali. A v tom Letenské tribuny oslavovaly vítězství Viktorie 3:1. Plzeň totiž vedl tehdy sparťanskými fanoušky oblíbený Franz Straka. Po nečekaném skalpu favorita si trenér oběhl oslavné kolečko, prožil děkovačku s domácími fanoušky a bouchal se do prsou. Plzeň se zachránila, sestup postihl Jihlavu. Smích přešel i Sparťany, protože v konečné tabulce obsadili až 5. Místo a šéfové zuřili. A hlavně jim vyrostl rival, který později rudé enklávě bral jeden titul za druhým. Tehdejší ostudě v defenzivě například přihlížel současný asistent Briana Priskeho Luboš Loučka.