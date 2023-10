Levý: Plzeň? Střet s realitou. Od Sparty už neuvidíme beton

Sparta ve šlágru desátého kola FORTUNA:LIGY obstála, výsledkem 2:1 přestřihla plzeňskou šňůru výher. Učinila tak i bez distancovaného kapitána Ladislava Krejčího, kterého ve stoperské trojici nahradil Martin Vitík. „Myslím, že mu konkurence prospívá, jak dostane šanci, popere se s ní tak, jako dnes. Patřil k nejlepším hráčům Sparty,“ všiml si expert Stanislav Levý. „Zvládl to dobře, rozjel akci před druhým gólem a na to, jak to měl těžké, tak předvedl dobrý výkon,“ souhlasil redaktor deníku Sport Daniel Konečný.

Letenští do utkání vstoupili výborně, hned ve třetí minutě je poslal do vedení Qazim Laci. „Plzeň začátek zápasu vůbec nezvládla, dlouho trvalo, než si sedlo rozestavení, středová řada byla ze startu utkání špatná,“ upozornil Levý na změny v sestavě Viktorie, kterými chtěl Miroslav Koubek zahustit střed hřiště.

„Až do střídání Chorého (za Traorého ve 36. minutě) Sparta dominovala, v záloze Plzně byl chaos, hráči kolikrát nevěděli, kam běžet. Od toho střídání už to bylo lepší a hosté byli Spartě důstojným soupeřem,“ pokračoval. „Pro Traorého rozhodlo asi to, že se u gólu na 2:1 nechytnul s Lukášem Sadílkem a také fakt, že je Pavel Bucha se spoluhráči více sehraný,“ doplnil Konečný na otázku, jakého z hráčů Plzně by v daný moment stáhl ze hřiště on.

V utkání uhranuli dva sparťanští stopeři. V první řadě Filip Panák, který byl ve studiu iSport.cz zvolen hráčem zápasu. „Hrál fantasticky, nejen s míčem, ale i bez něj. Ukázal to hned ve třetí minutě, to byla určující akce pro celé utkání,“ připomněl Konečný situaci před prvním gólem, která začala právě u Panáka. „Velký díl jeho výkonu ale udělali i krajní stopeři a střed zálohy, který přehrával ten početnější plzeňský,“ doplnil Levý.

Dobrý výkon podal také Vitík, který naskočil při neúčasti potrestaného kapitána Ladislava Krejčího na pravé straně stoperské trojice. „Podle mě je to stoper na úrovni reprezentačního áčka. Je otázka, jestli se kvůli jeho menšímu vytížení povede přestup do ciziny, o kterém se mluvilo už toto léto. Čím dřív se ale dostane ‚ven‘, tím víc poroste a jeho výkony také,“ mínil Konečný.

Sparta - Plzeň: Kalvachovi jasný gól zákrokem roku sebral na čáře Vitík Video se připravuje ...

Mladý stoper navíc fantastickým zákrokem v nastavení zápasu vyhlavičkoval gólovou střelu Lukáše Kalvacha. „Nedivil bych se, kdyby to rozhodlo souboj o titul,“ přidal. „Myslím, že mu konkurence prospívá, jak dostane šanci, popere se s ní tak, jako dnes. Vyhrával osobní souboje, dokáže rozehrát, vyvézt balon. Patřil k nejlepším hráčům Sparty,“ řekl Levý, který vidí u Letenských velké možnosti.

„Kouč Priske už teď má víc možností oproti jaru, rozhodně si nemyslím, že od něj uvidíme beton jako v jarním derby,“ věří expert deníku Sport.

Dalším pozitivem, na které hosté ve studiu iSport.cz poukázali, byl výkon hlavního rozhodčího Ondřeje Pechance. Toho si všímal i Levý: „Na rozdíl od derby dnes rozhodčí zápas zvládnul. Obě situace před neuznanými brankami vyřešil správně,“ připomněl, že na každé straně byl kvůli hře rukou odvolán jeden gól. „Souhlasím, nastavil jednotný metr, nezaznamenal jsem žádný větší přehmat. Zvládl to asi tak, jak bychom chtěli, aby rozhodčí podobné zápasy zvládal,“ odvětil Konečný.