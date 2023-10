Koubek o střídání i rozdílu: Sparta je o rok dál. MMA není naše filozofie

Zkusil Spartu překvapit posíleným středem hřiště - a pak plány rychle měnil. Trenér Plzně Miroslav Koubek střídal Ibrahima Traorého už po pětatřiceti minutách, hráči se to příliš nepozdávalo. K úspěchu na Spartě to nakonec nevedlo, šampion porazil Viktorii 2:1 a odskočil jí na sedm bodů.

Líbil se vám zápas?

„Fotbal musí jít tímto herním směrem. Nedělat z toho wrestling nebo MMA, to není naše filozofie.“

Byla Sparta lepší?

„Ano, vyhrála zaslouženě. V kontextu zápasu určitě. Vypracovala si víc finálních situací, uplatnila kvalitu v presinku, v přechodu do útoku, kde se opírá o vynikající hráče. Celá podstata je v tom, že Sparta je ve vývoji o rok před námi.“

V čem zaostáváte?

„Mužstvo nějakým způsobem přestavujeme jak systémově, tak kádrově. Bude to chtít ještě nějaký čas, abychom do takového zápasu vstoupili lépe než tady. Dvacet minut nám chyběla kvalita, lepší pohyb, odvaha hrát, vázla rozehrávka. V podstatě jsme hráli dlouhé míče, a tak jsme tam museli dát Tomáše Chorého.“

Ano, střídal Traorého. Můžete to více rozebrat?

„Vsadili jsme na to, že Sparta hraje se dvěma středními záložníky, že tam budeme mít v určitých fázích početní převahu. Byli jsme tam ve třech a vlastně Pavel Šulc je podhrotový, takže také středopolař. Jenže se nám nedařila rozehrávka, vůbec jsme se k tomu nedostali. Nebylo to nic proti Ibrovi, ale musel tam Chorý.“

Vydařil se tento tah?

„Dostali jsme se do hry a myslím, že jsme pak měli velmi dobrou pasáž v posledních patnácti minutách prvního poločasu. Velkou chybou bylo, že jsme dostali hned po vyrovnání gól na 1:2. Měli jsme to chvíli podržet, zlobil jsem se. Nesplnili jsme úkol, který byl jasně zadaný. Sparta si to pak už hlídala, pracovala skvěle a po našich ztrátách měla velmi dobrý přechod do útoku. Jak to sumíruju, opakuju, že vyhrála zaslouženě.“

Měli jste dvanáct výher v řadě. V jakém rozpoložení jste vůbec šli do zápasu?

„To je zajímavá otázka. Určitě jsme si věřili, nebyli jsme ti, kteří by se něčeho obávali, ale potom zjistíš, že je nějaká realita. Cítil jsem, že musíme zachytit v úvodu takové to evropské tempo Sparty, což je presink, intenzita, rychlost, o což se taky snažíme. Myslím, že jsme na dobré cestě, ale oni jsou trošku dál. Jde o dostupování, osobní souboje, rychlostní věci, napadání, v tom je rozdíl. To si můžete věřit, jak chcete, ale když to na vás soupeř spustí a vy nereagujete… Nám se to na začátku nedařilo, ze strany Sparty to bylo totiž vehementní, vitální, intenzivní.“

Přesto jste nakonec mohli vyrovnat. Už jste viděl v bráně střelu Lukáše Kalvacha v poslední minutě?

„No, neviděl, protože tam nespadla. Ale přál jsem si ji tam vidět, což se mi nesplnilo, i když jsem měl zrovna vyleštěný brejle.“