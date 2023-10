Pardubice řeší ultras, při derby fandily děti. Kotel: My válku nevedeme

Vyjádření kotle Pardubic Deník Sport a web iSport.cz požádal ultras Pardubic o komentář k radikálnímu kroku klubu. Anonymně přes facebookovou stránku dostal odpověd: „Internetem se šíří různé články a komentáře ohledně situace „KOTLE“ v Pardubicích. Jelikož se zatím v médiích dostávalo pozornosti především vyjádření klubu, nastal čas prezentovat i náš pohled a pravdu. Vyjádření ohledně schůzek a jednání před sezonou najdete na našem oficiálním facebooku. My bychom se chtěli vyjádřit především k tomu, jak vedení prezentovalo svoji zprávu a dalo aktivním fanouškům stopku na domácích utkáních. Lístky jsme v žádném případě na domácích utkáních zdarma neměli, měli jsme pouze slevu na pár desítek lístků. Klub tvrdí, že mu vadí jakýsi rasismus (což je v pořádku), ale reálně ho iritují úplně jiné věci. Vedení se namlsalo jarní částí sezony, kdy bylo téměř pořád plno, což se předem očekávalo. Bohužel se vše vzalo za špatný konec, kdy byly nastaveny nesmyslné ceny vstupenek/permanentek a pokračovalo se v přestupové politice z FNL. Do toho všeho přišla kauza Jana Jeřábka, která se dotkla téměř všech fanoušků. Když jsme se ozvali, přišlo prakticky ihned vedení s popisovaným krokem a zavádějícím postem na sociálních sítích. Stačí se podívat do historie, kolikrát byly Pardubice pokutovány za rasismus? Klub dostal za půl roku pokutu, kterou platí Baník, Sparta a Slavia téměř každý zápas. Ti, co odjezdili desítky venkovních zápasů v ČFL a FNL, tráví dva ze tří největších zápasů před plotem stadionu. My žádnou válku nevedeme, vyjádřili jsme svůj nesouhlas s kroky vedení, za což jsme dostali trest v podobě zákazu, který dodržujeme. Tímto způsobem bude klub téměř bez fanoušků a jakékoliv podpory. Náš nesouhlas je ve výsledku výčet všech komentářů obyčejných fanoušků z oficiálního FB klubu." Ultras Pardubice & Pardubická omladina.