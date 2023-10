Čavoš zpět v Budějovicích: Nostalgii vystřídala hořkost. Potěšili ho fanoušci

Cítil jste, že proti Dynamu je to pro vás trochu odlišný zápas?

„Trochu nostalgie v tom bylo, hlavně když jsme přijížděli v sobotu na hotel. V Budějovicích jsem bydlel, měl jsem to tu moc rád. Jak jsem ale vkročil na stadion, měl jsem v hlavě jen to, aby se dařilo mně i týmu. V tu chvíli to ze mne spadlo a chtěl jsem jít do utkání s čistou hlavou, což se povedlo.“

Přijít o remízu krátce před koncem, to asi hodně zamrzí, že?

„Upřímně, chtěli jsme zvítězit, nenacházíme se v tabulce tam, kde bychom chtěli. Zápas směřoval k remíze, ale soupeř využil chybu vzadu, kdy jsme byli příliš roztažení a díky tomu o gól zvítězil. Bohužel, musíme se s tím smířit.“

Před týdnem Karviná pěti góly smetla Liberec, tentokrát vyšla střelecky naprázdno. Čím to?

„Mohli jsme lépe vyřešit brejkové situace, ale nepočkali jsme si na správnou mezeru, kam balon prostrčit, možná to chtělo líp trefit nebo být někde o krok dřív. Prostě se to tak sešlo, možná jsme se vystříleli minulý týden a nic tam nepadlo.“

Pod trenérem Jarábkem se Karviná zvedá, je to znát i na hřišti?

„Minulý zápas ukázal, jakým směrem chce jít trenér i tým. Jeho premiéra dopadla na výbornou, na což jsme chtěli navázat, zejména na agresivitu, rychlost. Chtěli jsme se prosadit a zápas si pohlídat, což se bohužel nepovedlo.“

Ze svého postu defenzivního záložníka jste se dostal i k zakončení. Nejblíže gólu jste byl ve druhé půli po rohovém kopu, kdy domácímu brankáři vypadl balon z rukavic.

„Chodil jsem při rozích na zadní tyč na propadlé míče. Šípošovi to proletělo rukavicemi, mně to de facto nafackovalo. Stát o trochu dál, tak se to třeba odrazí do brány. Bohužel nám nebylo přáno.“

Ještě za bezbrankového stavu jste střídal a budějovičtí diváci odměnili vaše služby potleskem.

„Přesto to je pro mne trochu hořký návrat. Každý bojuje za klub, ve kterém hraje, tentokrát to bylo za Karvinou. Sedm a půl let jsem bojoval za Dynamo, a jsem moc rád, že si na mě vzpomněli, měl jsem s fanoušky moc dobrý vztah. Vždycky jsem tu makal, asi ví, i jaký jsem člověk. Fakt mě to moc potěšilo, tak jsem jim šel po zápase poděkovat, bylo to moc milé.“