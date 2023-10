Svědík: Měli jsme nějakou laťku a slevili jsme z ní. Chystá se na Velkou

Spravil jste si po předchozích horších zápasech triumfem nad Teplicemi, které jste porazili posedmé v řadě, náladu?

„Dobře jsem se na Velkou naladil. Budu tam jako vždycky už ráno na devátou, abych všechno viděl. Ucítím vůni svařáku, takže si ho hned musím dát. Psychicky si odpočinu. Minulý rok jsem se na ni nedostal. Teď už se těším.“

Čím jste soupeře zlomili?

„Prvním klíčovým okamžikem byl zákrok Milana Heči, který chytil šanci (Filovi) za stavu 0:0. Zachránil nás. Bylo velmi důležité pro psychiku, že jsme neinkasovali a mohli jsme pracovat na tom, abychom utkání dotáhli do vítězného konce. Pak přišlo vyloučení a náš gól hned na začátku druhého poločasu. Přidali jsme druhý a zápas už jsme měli ve své moci. Víte, v jakém rozpoložení jsme do něj vstupovali.“

V nijak dobrém.

„Poslední čtyři zápasy, včetně toho pohárového, se nám nepovedly, byť jsme s Karvinou vyhráli. Byli jsme takoví mátožní, neměli jsme intenzitu, dostávali jsme laciné góly. Hlavně v defenzivě jsme byli všude pozdě. Proto jsme zjednodušili mikrocyklus na Teplice, aby se na to hráči v hlavě připravili. Chtěli jsme, abychom se vrátili na začátek k pokoře, pracovitosti a k tomu, abychom měli pevnou obranu. Intenzita hry už byla vyšší, ale měli jsme to jednodušší, protože jsme hráli proti deseti. Je dobré, že jsme to zlomili. Snad bude další období po repre pauze úspěšnější. Potřebujeme to dát trošku do kupy.“

Slovácko - Teplice: Brutální kiks Grigara, propadla mu slaboučká polostřela Havlíka, 2:0 Video se připravuje ...

Jak to má tedy vypadat dál?

„Doufám, že herní projev a nasazení mužstva bude adekvátní tomu, co jsme tady nastolili. Měli jsme nějakou laťku a z té jsme teď slevili. Má to nějaké příčiny. Někteří hráči nemají formu, jiní zase ze zdravotních důvodů nezvládnou odehrát celé utkání. Proti Teplicím jsme vybrali hladovou sestavu. Nastoupili hráči, kteří předtím tolik příležitostí nedostali.“

Byl jste po porážce v Jablonci k hráčům důraznější?

„Naopak. Vidím, že oni sami se tím trápí. Nejsem člověk, který pořád řve. Někdy tím nic nedocílíte. Jestliže chci připravit hráčům hlavu, nemůže to být formou drába. Vysvětlili jsme si ty základní věci a zjednodušili tréninkový proces. Zaměřili jsme se na obrannou fázi, dostupování. Abychom opět měli náš herní projev. Pokud se chceme udržet nahoře, musíme tyto domácí zápasy zvládat. Bylo to důležité nejen výsledkově, ale i pro psychiku hráčů a nastolení cesty, která musí být trošku jiná. Na Teplicích pod Zdenkem Frťalou je vidět dobrá organizace. Jejich hra má hlavu a patu. Je to velmi nepříjemný celek.“

Poprvé na podzim nebyl v základu veterán Milan Petržela. Jak to nesl?

„Jsme tým a je potřeba Milana pochválit. On sám cítil, že mu to nejde. Byl připravený, povzbuzoval z lavičky. Takto si představuju přístup staršího hráče, který jde pryč s egem a povzbudí mužstvo. I pro nás trenéry je to důležité. Právě tohle jsme potřebovali. Přece tam nebudete dávat hráče, kteří nemají formu. Mára Havlík ji sice taky neměl, ale u něj jsme změnili rozestavení. Poslali jsme ho výš, aby se nemusel starat o výstavbu hry, při které měl hodně ztrát. I když teď zase zkazil, dal gól. Tohoto hráče potřebujete dostat rychle nahoru, protože je klíčová osobnost našeho mužstva. Když nehraje, je to strašně znát.“

Za mě byl nejlepší halvbek Merchas Doski. Už je zpátky v plné parádě?

„Myslím, že jo. Vybrali jsme jeho a Sinjavského, což jsou neúnavní sprinteři po stranách, makají nahoru dolů. Věřili jsme, že Merchasova osobnost pro nás bude přínosem. Na jaře měl velké problémy s lýtky. Chvíli trvalo, než se dostal do optimální formy.“