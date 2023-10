Slzy, pak pomoc k titulu. Čelůstka o zranění, Priskem i konci ve Spartě

V Turecku jste už v minulosti hrál, v klubech jste měl dobrou pozici. Je to vaše oblíbené fotbalové místo?

„Netajím se tím, že mám s Tureckem dobré zkušenosti. Udělal jsem tady sedm sezon a dařilo se mi. Každý rok jsem nastupoval pravidelně, pokud jsem nebyl zraněný. A to jsem v podstatě skoro vůbec nebyl. Jestli mě něco potkalo, tak to byla otázka vždycky jen pár týdnů. Jinak jsem hrával pravidelně, měl jsem možnost hrát i Ligu mistrů. Takže ano, s Tureckem mám dobré zkušenosti a proto jsme se já i rodina rozhodli tak, jak jsme se rozhodli.“

Do Bodrumsporu jste přišel po konci smlouvy ve Spartě. Řešil jste však možnost, že byste pokračoval na Letné?

„Tomáš Rosický (sportovní ředitel) i Sparta se mnou chtěly pokračovat. Toho jsem si vzhledem k dlouhému zranění i věku velmi vážil, ale malinko jsem cítil, že už bych byl hozený trochu do jiné role, a to jsem ještě nechtěl. Byť jsme měli dobrou atmosféru, kluci v kabině byli fantastičtí a pořád ukazují, že drží stejnou partu jako v minulé sezoně. Pokračují na vítězné vlně, ale já bych nebyl úplně sám sebou a šťastný, kdybych nebyl na hřišti. Nakonec jsem šel do Turecka, kde jsou lidi, pod kterými jsem už dřív asi čtyři sezony hrál, takže jsem nešel úplně do neznáma. Jsme v hezké destinaci, Bodrum je u moře, příjemné místo pro život s rodinou.“

To vám řekli, že byste plnil spíš funkci mentora? Nebo jak jednání vypadala?

„Mluvil jsem o tom s Rosou i Brianem (trenér Priske) a neřekli mi úplně, že se mě bude týkat nějaká taková pozice. Ale