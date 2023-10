Úlet 5:9? Trénujeme jako dementi a pak tohle. Zlín prý stojí za Vrbou

Dá se říct, že soupeři pomohl nástup Marka Matějovského do druhé půle?

„Spíš si myslím, že jsme Mladé Boleslavi pomohli my. Individuálními chybami…Já ani nevím, co vám mám říkat. Pardon. Samozřejmě, že jim Matějovský asi pomohl. Je to jeden z nejlepších českých fotbalistů v lize. Ale my jsme dostali osm gólů za pětatřicet minut! Navíc když jsme vedli 3:1. Ostuda.“

Zažil jste někdy něco takového?

„Ne! A už nikdy nezažiju. Možná někdy v žácích jo. Ale spíš v přípravce.“

Neuspokojilo vás dvoubrankové vedení?

„Nevidím ostatním do hlavy. Já jsem uspokojení necítil. Měli jsme skoro celý poločas před sebou. Zvlášť v naší situaci se dá těžko mluvit o nějakém uspokojení. Oni během čtyř minut otočili zápas z 3:1 na 3:4. (kroutí hlavou) Naše jediná útěcha je teď v tom, že za týden hrajeme znova.“

Co byste řekl k výkonu brankáře Mateje Rakovana, jemuž se utkání těžce nepovedlo?

„Nechci hodnotit ostatní, to zůstane v kabině.“

Jak se vám hrálo na rychlíka Vasilem Kušeje?

„Troufnu si říct, že v prvním poločase nic neměl. Kolik dal gólů?“

Dva.

„Vidíte. Takže je vlastně jedno, jak hrál.“

Co dál?

„Kdyby se na to aspoň někdo vys…Jenže my trénujeme jako dementi, běháme jako koně. Všichni makají, nikdo nic nevypustí. A pak přijde tohle. Řekl bych vám příčiny, ale sám je nevím.“

Stojí tým za trenérem Pavlem Vrbou?

„Jednoznačně.“