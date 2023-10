Veselý po Jablonci: Měli jsme štěstí. Jedlička? Plzeň mě nepotěšila

Máte tři body, ale souhlasíte, že Jablonec měl čím dál větší převahu?

„První poločas bylo utkání vyrovnané, v určitých pasážích jsme byli lepší a vytvářeli jsme si zajímavé situace. Dali jsme gól po pěkné akci a měli jsme situace, které šly dohrát. Na druhou stranu jsme přežili konec první půle, který mě nadzvedl. Druhý poločas byli domácí jednoznačně lepší, my jsme měli dvě super brejkové příležitosti. Kozák s Prekopem, to byla situace, která mohla zápas vyřešit a ušetřit nám nervy. Pak nás domácí dostali pod tlak, zjednodušili hru, vysunuli Martince. Klobouk dolů, co naši hráči uskákali, to byl jeden granát za druhým. Podržel nás Jedlička, ale domácí měli spíš závary, ne vyložené šance ze hry. Ale je jasné, že jsme měli štěstí. I hráčům v kabině jsem říkal, že to tak je. Poprvé od prvního kola v Pardubicích nám štěstí přálo. Jak říká pan Škorpil, že to pánbůh řídí do průměru, tak teď se to ukázalo.“

Vyšlo vám nasazení Michala Berana, který hlavně v prvním poločase posbíral spoustu míčů a rozjel gólovou akci. Řekl si o větší vytížení?

„Určitě. Zvažovali jsme změny, byli jsme limitovaní i zdravotním stavem a vycházeli jsme i z pohárového utkání v Kolíně – někteří hráči si o to řekli. Kozák, Beran a zvažovali jsme i Mužíka. Bery byl v poháru nejlepší hráč a když si o místo takhle řekl, tak jsem rád, že se vrací do loňské formy. Nevyšla mu letní příprava. Počítal s tím, že pojede na mistrovství Evropy do 21 let, a očekával zahraniční angažmá, takže byl trošku rozhozený. Poslední dobou už makal a vypadal líp. Teď nebude moct hrát se Slavií, to mě mrzí.“

Co střídání? Do útoku jste poslal velká jména – Puškáče s Matouškem - ale příliš se neukázala.

„Střídající hráči úplně nechytli tempo utkání. Proběhla nám týmem viróza, a i když hráči něco odtrénovali, tak zápas je něco jiného. Ne že by se na to vykašlali, ale čekal bych větší kvalitu. Puška i Maty měli uhrát víc míčů nahoře. Puškáč měl jeden trénink, Matoušek má pořád problémy s dechem, možná jsme měli upřednostnit Mužíka. Ve finále jsme to zvládli, ale určitě tu nebudu lakovat všechno na růžovo. Tři body jsou víc než předvedená hra.“

Jablonec - Bohemians: Jedlička si připsal dva super zákroky v řadě Video se připravuje ...

Několikrát vás podržel Martin Jedlička, host z Viktorie. Sledujete i situaci ohledně brankářů v Plzni?

„Plzeň mi v sobotu radost neudělala. Máme s ní ústní dohodu na odkup Martina do budoucna. Třeba se Staněk brzy vrátí. Věděli jsme, co Jedla umí, ale v Jablonci to byly spíš trmy-vrmy. Jedla měl potřebné štěstí a tyhle situace umí. Jestli je v něčem silný, je to reflex na lajně, umí zachovat klid a zůstat stát. A pomohli mu i obránci. To, co kluci v obranné trojce uskákali, bylo neuvěřitelné.“

Josef Jindřišek je nejstarším hráčem, který kdy nastoupil v lize. Co jste mu říkal?

„Že už je to kolikátý rekord, za dobu, co tu jsem. A že je to čest. Pepa prodělal virózu a měl silný průběh, dva týdny byl úplně mimo. Dotrénovával a byli jsme rádi, že si zahrál 60 minut v poháru. Věřím, že se postupem času vrátí do formy. Je neuvěřitelné, jakou má kariéru. A je pro něj trošku odměna, že se mu to stalo tady v Jablonci.“

Co jste říkal na zápas Zlína s Mladou Boleslaví?

„Nevím, kolik jsme měli tepovku tady v posledních minutách. A neumím se ani vžít do pocitů trenéra Vrby, bylo mi úplně úzko. Za trenéra, za hráče, byla to křeč. Možná jsem to zažil někdy v žácích… Vstřelit pět branek a prohrát je unikum. A dostat devět doma? To je mi kolegiálně líto. Ale prohrajete takový zápas a přijdete jen o tři body. Mentálně je to rána, ale Zlín ještě nespadl, nezatracoval bych ho."