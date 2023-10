Fillo otevřeně: Kluků mi bylo líto. Ať si lidé zkusí hrát za Zlín…

Co vás poprvé napadlo, když jste viděl skóre Zlín–Boleslav 5:9?

„Bez sebemenšího náznaku ironie – já se u toho zápasu skvěle bavil. Je mi líto, že tolik gólů nepadá i v jiných zápasech. Viděl jsem druhou půli a musím říct, že nic podobného jsem asi ještě nikdy nesledoval. Byla to super zábava.“

Chápete dění na trávníku z pohledu hráče? Neustále se chodilo do otevřených obran…

„Poté, co Zlín zvýšil na 3:1, dostali během čtyř minut tři góly. Což je naprosto neuvěřitelný zkrat. Ale někdy přijde zápas, kdy vám tam takhle góly napadají. Děláte, co můžete, ale nezastavíte to. Když se stane tohle, to ještě dokážu pochopit, ale že góly pořád přibývají, to už jsem absolutně nechápal. Jako kdyby se nějaká taktika hodila do koše, jen se zběsile útočilo a nakonec z toho byl takový extrémní výsledek.“

Není vám líto hráčů Zlína, kde pořád znáte hodně členů kabiny? Měli rozjetý zápas na tři body, ale nakonec je z toho rekordní porážka.

„Bylo mi kluků líto, s některými z nich jsem pořád v kontaktu. Můžu jen říct, že jsem rád, že tam nejsem. Debakly 1:5, 1:7, 5:9… Přijde mi to nedůstojné, je mi líto, jakou mají kluci v týmu pozici. Zbývá hodně zápasů, budou to muset nějak přežít.“

Pomůže Zlínu změna trenéra, že se vyčistí prostředí?

„Přál bych jim, aby se to zlepšilo. Ale to, že Zlín je v situaci, jaké je, to není jenom trenérem, ale ovlivňuje to víc faktorů. Není náhoda, že klub se řítí