Mareček: Z Bohemians jsem chtěl pryč. Kušej? Všichni si všechno vyříkali

Ofenzivní síla a chuť Daniela Marečka úměrně stoupá s útočnou produktivitou Mladé Boleslavi. Středočeši platí v nové sezoně za gólovou mašinu a univerzál, kterého pro velký fotbal vychovala Sparta, prožívá nejlepší okamžiky kariéry. O víkendu jeho Bolka právě na úřadujícího mistra narazí v rámci 13. kola FORTUNA:LIGY. „Jsme v situaci, kdy nemáme co ztratit. Do toho zápasu jdeme s čistou hlavou. Rozdáme si to se Spartou, abychom si udělali obrázek, na čem ještě musíme zapracovat,“ troubí mladoboleslavský záložník do boje v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz.

Jste spokojen se začátkem ročníku v Mladé Boleslavi?

„Po zápase ve Zlíně asi můžeme sezonu zatím hodnotit jako dobře rozehranou, i když tam bylo pár zápasů venku, co se nám nepovedly, ať už to bylo v Ostravě nebo v Olomouci. Tam víme, že jsme to nezvládli. Přesto jsou pocity pozitivní.“

Vám osobně se hodně daří. Už teď máte na kontě nejvíc gólů, co jste kdy vstřelil za kompletní jednu sezonu.

„Chtěl bych poděkovat panu Hoftychovi (dřívější trenér a nyní sportovní manažer klubu) a klubovému vedení za to, že jsem v Boleslavi, i když tu minulou sezonu považuji za specifickou, protože jsem si zvykal. Prošel jsem si snad všemi posty, které můžu v poli hrát. Za ustálení na podhrotu jsem rád, tam mi to sedí a myslím si, že to tak i vypadá.“

Přestup do Mladé Boleslavi z Bohemians se přitom nerodil snadno, že?

„Jednání byla opakovaná, nedařilo se dojít ke shodě. Upřímně už jsem ani nevěřil, že se ten přestup uskuteční. Na poslední chvíli se tenkrát transfer dokonal. V Bohemce jsem byl out, vypadl jsem z kádru, ani jsem s ní