Oslava jen za bod. Takhle nejde hrát, zlobil se Svědík. Proč nehrál Cicilia?

Je to dvacet let, co stojí stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti. Oslavu domácímu Slovácku pokazil Liberec, který si ve 13. kole FORTUNA:LIGY odvezl bod za remízu 1:1 a trenér Martin Svědík (49) nebyl spokojený. S výsledkem, ani s výkonem.

Proč jste neporazili Liberec?

„Presinkem jsme získali dobrou gólovou situaci. Liberec nám daroval branku. Místo abychom přidali na intenzitě a pohybu, přestali jsme hrát. V útočné fázi nebyl pohyb bez míče. V obranné jsme soupeře dobře presovali a zavírali to. Liberec to ještě mohl otočit, měl jednu šanci (Tupta), kterou Fryšty (Fryšták) chytil. Nejen, že jsme po našich stranách nechali soupeře rozbíhat do otevřené obrany, co hůř, když jsme měli balon, hráli jsme staticky, strašně pasivně. Stopeři byli bez pohybu, aniž bychom chtěli balon a dát si to. Nahoře jsme neudrželi balon, bylo to krkolomné. Spoléhali jsme jen na odražené balony.“

Co se dělo v kabině?

„Něco jsme si k tomu řekli. Takhle to prostě nejde hrát! My musíme soupeře zaměstnat, donutit ho k chybám. Kór když vedeme 1:0, nemůže se stát, aby nám na to takhle reagoval. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, bylo tam víc centrů. Ale buď to zlikvidoval gólman, nebo jsme neměli kvalitu ve finální fázi. A musíme vyzdvihnout i Liberec.“

V čem konkrétně?

„Do kapsy za obranu lítala spousta centrů a oni to dobře odvraceli. Bylo vidět, že od šedesáté minuty se hosté soustředili jenom na obranu. Dolů šel Rabušic a přišli tam rychlostní hráči. Ke konci měl ještě velmi dobrou šanci Daníček po rozehrané standardní situaci, ale Bačkovský Liberec podržel. Remíza je nakonec zasloužená a pro nás je to poučení. Už začátek z naší strany vypadal špatně, ale myslel jsem, že nám gól pomůže, nakopne nás a bude to impulz. Bohužel se to stalo až po pauze.“

Proč nenastoupil útočník Regino Cicilia?

„Dvě hodiny před zápasem vypadl. Měl být v základu, s ním bychom asi byli silnější. Určitě to byla jedna z příčin, proč to takto vypadalo. Něco nám v kabině řádí. Ve čtvrtek padnul Kalabiška, v pátek Srubek a v sobotu Cicilia. Každý den jeden hráč. Regi vůbec nedorazil po obědě na sraz. Na rozcvičení ještě normálně byl. Ale pak mu nebylo dobře.“

Jeho nástupce Filip Vecheta makal, ale znovu se nedostal do pořádné šance. Proč se nedokáže ve vápně prosadit?

„Chybí mu ještě chytrost, výběr místa, předvídavost. Je vidět, že je mladý a nemá správné návyky. Třeba se odrazit od obránce, naznačit tělem na jednu stranu a jít na druhou. Centrů lítalo hodně, ale člověk tam musí být důrazný a být na správném místě. Tohle mu zatím chybí. Některé situace nedokáže dobře odhadnout. Je to taková mladická nerozvážnost. Ta se projevuje i v udržení míče v poli. Místo aby se do soupeře třeba zapřel, jde do něj obránce tělem a Vechy spadne. Tyhle věci se asi bude věkem učit. Ale my bychom tu kvalitu samozřejmě potřebovali.“