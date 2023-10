Hapala obral další kamarád, znovu Radoslav. Nejiskřilo to, řekl. Co Kaloč?

Vy budete, pane Hapale, utkání hodnotit jak?

„Jsem zklamaný z výsledku, i když musím říct, že mužstvo podalo docela slušný výkon. Až heroický. Ale bylo toho málo směrem dopředu. Skoro jsme si nic nevytvořili, byli jsme nepřesní, Jablonec dobře bránil. Ještě jsme mu nabídli brejkové situace, z jedné nás potrestal. Měli jsme si toho v ofenzivě vytvořit víc, možná víc držet míč, víc střílet. Kloudnou stoprocentní šanci jsme si nevytvořili, takže gratuluju Jablonci. My se musíme chystat na další zápas.“

Zaskočil vás Jakub Martinec vpředu?

„Ne. Nepočítali jsme sice s tím, že bude úplně nahoře, ale v úvodu jsme s tím neměli absolutně žádný problém. Věděli jsme, že Martinec si v některých zápasech nebo jeho fázích skáče do středové řady. Takže jsme tušili, že se může objevit někde na defenzivním záložníkovi. Vypadalo to jako překvapení, ale poradili jsme si s tím. Žádný problém. Chtěli jsme se prezentovat vlastní hrou, hrát dopředu, což se nám i dařilo, ale v předfinální nebo finální fázi vždycky přišla špatná přihrávka. Anebo nám to hrozně dlouho trvalo, měli jsme spoustu doteků. Někdy to chtělo zrychlit, zjednodušit, dostat balon za obranu. Nedařilo se nám to, navíc to byl hrozně rozkouskovaný zápas. Samý faul, přerušení.“

I proto, že Jablonec vám nic nedaroval.

„Ano, nedělali chyby, bránili dobře. Na podzim neobdrželi až na pět branek se Spartou moc gólů. V defenzivní činnosti jsou velice dobří. Potrestali nás z brejku. My jsme trefovali buď gólmana, nebo střelu někdo zblokoval.“

Začali jste sbírat body venku, ale doma navzdory zvyšující se návštěvnosti ne...

„Je to velká škoda. Chtěli jsme potvrdit těžce vydřené body z Teplic, což se nepovedlo. Hráči makali, snažili se až do poslední minuty něco udělat, ale někdy nám chybí detail ve finálce.“

Nebo poctivost směrem dozadu. Jablonec se hnal na Jiřího Letáčka několikrát sám, nemáte problém se zbytkovou obranou, postavením, rychlejší reakcí?

„Nevím, musím se na to podívat. V první půli jsme chtěli vystavovat ofsajd, kluci v kanceláři mi říkali, že jednou se to povedlo. Ta gólová situace nevím, možná byla docela hraniční, ale nejsem si z lavičky jistý. Zrovna padla mlha, viděli jsme zatím jen horší záběry. Ale je pravda, že při jedné situaci asi Karel Pojezný někoho vystavoval do ofsajdu pozdě, na to se hrozně těžko hraje.“

Proč za vykartovaného Jiřího Boulu nastoupil Matěj Šín, a ne Filip Kaloč?

„Protože Šíňas je ofenzivnější hráč. Níž jsme dali Riga, který tu pozici zná. Chtěli jsme zofenzivnit hru, což se dařilo, ale i Šíňas měl někdy až moc doteků. Mohl to občas zrychlit. Nicméně podal slušný výkon, nebudeme ho hodnotit negativně.“

Jak Kaloč celou situaci nese? Před půlrokem nepostradatelný hráč s potenciálem letního prodeje, v současnosti náhradník, který sedí, i když mu vypadne Boula jako přímý konkurent.

„To se musíte zeptat jeho, ne mě. (úsměv) Hraje jedenáct lidí, my se rozhodujeme pro nějakou sestavu. I na předzápasové přípravě jsem zmiňoval, že to bylo z nějakých taktických důvodů. Kali se tam nedostal, ale uvidíme, co bude dál. Třeba se rozhodneme dát mu prostor. Každý hráč, který nehrává, nenese situaci dobře. Ale v kabině nic nenarušuje, poctivě maká, věřím, že příležitost zase dostane.“

Střídáte pravé beky. Znamená to, že se rozhodujete podle soupeřů, nebo že mají kolísavou výkonnost? Protože vlevo je neměníte.

„Jury (Juroška) odehrál dobrý zápas v Teplicích, ale Polidara jako rychlostního hráče jsme chtěli zavřít Giglim (Ndefem). To se nám dařilo. Paradoxně až právě po vystřídání, kdy ho Jury nezavřel, zakončoval Polidar. Letáček jeho střelu výborně chytil. Rozhodujeme se podle soupeřů, taktiky i podle toho, že nás ve středu čeká další utkání. Máme něco v hlavě.“

Minule po Pardubicích jste nesouhlasil, že byste měli špatné standardky. Tentokrát jste kopali jedenáct rohů a opět mi nepřišly nijak nebezpečné. Teď už souhlasíte, že nejsou OK?

„Když z nich nedáme gól nebo neohrozíme bránu, tak to nikdy není OK. Dneska jsme ze standardky dostali gól, což je individuální chyba. Věnujeme se tomu, kopeme to pravidelně na trénincích. Ewerton měl centrovat, což se nestalo, došlo ke ztrátě, k brejku a k inkasované brance... Možná je to způsobeno i tím, že když nemáme na hřišti Almásiho nebo Klímu, nemáme výškovou převahu. Někdy je zahrává stoper Karel Pojezný, který nám ještě ze standardky nikdy gól nedal a má dobrou levačku. Využíváme toho, i když patří k urostlejším. Je to o kvalitním kopu, náběhu, určitě bychom se z nich měli začít víc prosazovat.“

Jak hodně protočíte sestavu na pohár se Zlínem?

„Máme něco v hlavě, nemyslím si, že to bude extrémní. Ale nějaké změny budou.“

Měli jste na Zlín pod novým koučem v Olomouci nějakého zvěda?

„Viděli jsme celý zápas, protože jsme hráli později. Zlín uhrál bod svou defenzivní prací. Odmakal to, ale nepřekvapuje mě to. Myslím, že v Olomouci je historicky docela úspěšný. Očekával jsem těžký zápas pro Sigmu. Budou povzbuzeni, my jsme naopak zklamaní, ale nachystáme se na ně.“

Ztratila nejen Sigma, ale i Slovácko. Mohli jste skočit na třetí příčku.

„Všechny nás to hrozně moc mrzí, protože jsme se mohli přitáhnout výš. Neměli jsme prohrát. To je fotbal. Skončila dlouhá série, je třeba nastartovat novou.“

Váš kamarád Radoslav Látal přiznal, že jste si před zápasem řekli, že si nebudete nadávat...

„V určitých fázích našich životů jsme si jako kamarádi mimo hřiště určitě někdy vynadali, ale mezi střídačkami to nebylo. Nebyli jsme emotivně nastaveni tak, že by to mezi námi dvěma mělo jiskřit. Ve všech zápasech to jiskří, což je normální, ale mezi námi osobně určitě ne.“

Stejně jako Radoslav Kováč říkal, že vám body chybět nebudou.

„To je vždycky taková fráze, my jsme taky chtěli mít o tři body víc. Ano, v této fázi sezony je asi Jablonec potřeboval víc, ale my jsme chtěli udržet domácí neporazitelnost a zvítězit. Šli jsme si za tím, ale bylo toho málo směrem dopředu. Každá ztráta bolí stejně, i proti kamarádům. Mrzí mě to vůči fanouškům i hráčům, kteří byli zvyklí. Hloupé chyby nás stály body.“

Jste tedy aspoň rád, že už máte zápasy proti motivovaným kamarádům za sebou?

„Proč? Já mám na všech lavičkách kamarády nebo lidi, které znám. Respektuji všechny. S těmito dvěma jsem možná víc spřízněn, ale o tom to není.“

V týdnu s vámi trénoval dorostenec Michal Málek. Za odměnu a jako vzkaz, aby mladí viděli, že mají šanci?

„Nestalo se to poprvé, trénoval s námi několikrát. Jsme společně na Bazalech, zapojujeme je do tréninkového procesu. Byl s námi už i Šudák. Příště to zas protočíme třeba, vždycky je to mířeno i tak, abychom nenarušovali proces béčka. Jsou to naši mladí odchovanci, kteří ukazují kvalitu. Vedou třetí ligu, máme je pod drobnohledem.“