SESTŘIH: Boleslav - Sparta 3:1. První prohra lídra po chybách, hosté třetí

Zablokoval centr mířící do vápna, nakonec uhrál pro svou stranu aut. Poté si stoupl před domácí kotel a začal pumpovat rukama, jako by vstřelil gól. Bylo vidět, jak moc chce triumf.

Vasil Kušej se ho dočkal. Obsadil se do hlavní role, Spartu sťal gólem, nahrávkou a znamenitou hrou. Nebyl však zdaleka sám, kdo zaválel. Gólman Matouš Trmal lapil hlavně ve druhém poločase minimálně tři tutové góly a dal zapomenout na zlé představení, které předvedl před týdnem při výhře ve Zlíně 9:5.

„Bolce“ se to prostě sešlo. U Marka Matějovského nepřekvapí, jak je skvělý, přidali se také Solomon John, Júsuf či stopeři Marek Suchý s Ondřejem Karafiátem.

„Krásně se to hodnotí, Spartu neporazíte každý den,“ lebedil si domácí kouč Marek Kulič, mimochodem bývalý útočník Letenských. „Můžeme se na tom jeden den vézt, ale pak se jede dál. Nemůžeme z toho dělat vědu,“ pronesl.

To Sparta byla jako dieselový motor. Nemohla se zažehnout, působila ospale, hrála pomalu už od obránců.

„Nejsem spokojen s výkonem po celých devadesát minut,“ přiznal trenér Brian Priske. „Pokud nebudeme předvádět výkon, který se blíží našemu nejlepšímu, tak budeme v této lize ztrácet body,“ doplnil.

Symbolem budiž kapitán Filip Panák. Opravdu se mu nedařilo. V první půli po jeho chybách měl dvě velké šance Júsuf, Peter Vindahl ještě pomohl. Elegantní stoper však přidal i další záseky. Při prvním gólu prohrál hlavičkový souboj s Júsufem, poté si Solomon poradil s Jamesem Gomezem a Kušej brilantní kličkou obelstil Vindahla. Sparta sice rychle srovnala, branka Jakuba Peška byla velmi povedená, pálil z vápna obstřelem. Ještě další šanci měl Adam Karabec, poprvé se však zaskvěl Trmal.

Těsně před poločasem však přišla další rána. Vindahl rozehrál na Panáka, kterému vypíchl míč Matějovský, ihned ho dostal zpět od Kušeje a skóroval do prázdné brány.

„Pany udělal asi víc chyb než obvykle. Sám není spokojen, ale opakuju, že jsme dělali špatná rozhodnutí v obraně i útoku. V této situaci jsem nebyl spokojen s Peterem Vindahlem, mohl dávat dlouhý míč, ani s Asgerem Sörensenem,“ popsal Priske.

Je pravda, že Sparta vlastně doplatila na věc, která je její předností. Při rozehrávce riskuje, čímž se však dostane do hry a do ofenzivních pozic. „Rozehráváme všechny balony zezadu, většinou nám to dá hodně. Chyba se může stát,“ glosoval křídelník Adam Karabec. Panák je navíc symbolem této vlastnosti, jež je ve světovém fotbalu naprosto přirozená. „Bez risku to nejde,“ řekl ostatně on sám. Je to pravda.

Sparta i on se navíc ve druhém poločase zlepšili. Přišly šance, sám Panák mohl vyrovnat, ale jeho hlavičku perfektně lapil Trmal, jenž zastavil také střídajícího Michala Ševčíka i aktivního Karabce.

Na druhé straně dál zlobila útočná trojka, Kušej byl prakticky nezastavitelný. Boleslav potřetí udeřila krátce před koncem. Júsuf hlavou prodloužil míč na Lamina Jawa a ten překonal Vindahla. Bylo hotovo a Kušej mohl opět slavit s fanoušky.

„Podali jsme výkon, jaký si nepředstavujeme. Dostali jsme ránu, teď musíme zůstat pospolu. Nemáme čas být sklíčení, litovat se,“ nakázal Priske. Ano, Spartu nyní čeká dvojboj s Bohemians – ve středu pohár, v sobotu liga.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24. Kušej, 45. Matějovský, 87. Jawo Hosté: 29. Pešek Sestavy Domácí: Trmal – An. Kadlec, Karafiát, Suchý, Fulnek – Sakala, D. Mareček (72. Ladra), Matějovský (C) (64. Poulolo) – Solomon (72. Jawo), Hilál, Kušej. Hosté: Vindahl – Sørensen, Panák (C) (77. Sejk), Gomez – Wiesner, Laçi, Sadílek (59. Kairinen), Pešek (59. Ryneš) – Karabec (77. M. Ševčík), Birmančević (64. Olatunji) – Kuchta. Náhradníci Domácí: Šeda, Mikulec, Šimek, Poulolo, Žitný, Ladra, Kubista, Jawo Hosté: Vorel, Nalezinek, Mejdr, Vydra, Zelený, Kairinen, Pavelka, Ševčík, Ryneš, Olatunji, Sejk Karty Hosté: Kuchta, Ryneš Rozhodčí D. Černý – K. Hájek, J. Hurych Stadion Lokotrans Aréna Návštěva 5000 diváků

