SESTŘIH: Plzeň - Karviná 0:1. Viktoria šokovala, trenér Koubek nechápal

Po náročném čtvrtečním evropském zápase na Dinamu Záhřeb (1:0) přišly „všední“ ligové povinnosti. Viktoria Plzeň měla za úkol srolovat Karvinou. Jenže neobstála. Koledovala si tak dlouho, až rozhodl čtvrt hodiny před koncem aktivní Patrik Čavoš. Jasnému favoritovi nepomohl ani závěrečný tlak, kdy přikoval soupeře k vápnu, ale z množství šancí kýžené vyrovnání nevykouzlil.

„Umřeli jsme na efektivitu, jeden nebo dva góly jsme z takových možností museli dát. Vypadalo by to jinak. Některá zakončení jsem až nechápal, řešili jsme to prachbídně. Opravdu to byly stoprocentní šance. Připomnělo mi to Plzeň na jaře, kdy si hráči také vytvářeli šance a nebyli schopni to prorvat. Fotbal je o gólech, takhle s tím naložit je mizerné. Jde o obrovskou ztrátu. Jsem zklamaný, určitě i kluci v šatně,“ hodnotil utkání plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Druhá západočeská bodová nula po ztrátě v Liberci (0:3) je na pováženou. Viktoria se dlouho nemohla dostat do zápasu. Koubek udělal oproti čtvrtku v Chorvatsku čtyři změny, aby alespoň částečně rozmělnil zátěž po úspěšné, ale velmi náročné mezinárodní konfrontaci. Jenže ani čerstvé síly domácím nepomohly.

„Nevyužili jsme zaváhání favoritů okolo nás, také Spatra prohrála. Promrhali jsme velkou šanci si upevnit pozici v tabulce. Ale stalo se. Tenhle zápas mě bude mrzet hodně dlouho. Ukázalo se, jak nám chybí náš nejlepší střelec,“ připomněl Koubek zraněného bombarďáka Rafia Durosinmiho.

Ligovou premiéru si odbyl osmnáctiletý Viktor Baier, který zůstal v bráně po vydařeném duelu v Záhřebu. Opět si nevedl špatně, ale o něm nedělní plzeňský průšvih nebyl. Naopak utkání nesedlo například Janu Klimentovi, který nastoupil v aktuálním ligovém ročníku poprvé od začátku.

Plzeň mohla být v klidu na konci poločasu. Gólové hlavičce Tomáše Chorého ale předcházel faul dvoumetrového útočníka na Alexe Ivána. Sudí Dominik Starý běžel k monitoru a branku odvolal. „Člověk se raduje, že půjde do šatny s náskokem jedna nula, přesně, jak jsme se přáli. Jenže pak přišlo zklamání. Pokud sudí usoudil, že tam byl faul, tak tam asi byl. Nesetkalo se to u všech s názorem, že to bylo správně odpískané. Musím to ještě vidět, abych se vyjádřil přesně,“ poznamenal Koubek.

Naopak sympaticky hrající Karviná šla úspěchu naproti, trenér Juraj Jarábek zopakoval situaci před třemi lety, kdy v prosinci 2020 na lavičce Karviné v Plzni uspěl rovněž za tři body. „Dneska to byl jiný fotbal, Plzeň hraje přímočařeji, dává hodně gólů. Podává dobré výkony a je v euforii. Pro mě je tahle výhra daleko cennější než před třemi lety,“ zdůraznil Jarábek.

Výpravu Karviné čekala dlouhá, ale radostná cesta domů. Hlasitá muzika a jásavý hukot z hostující šatny byl slyšet celým stadionem už chvíli po zápase. Moravský celek vyhrál v aktuální sezoně poprvé venku. „Rád kluky pochválím. Jsou týmoví, dobře trénují, věří své práci, pak přichází i výsledky. Jako jediní jsme neměli z ligy body zvenku, jsme rádi, že se nám to povedlo zrovna v Plzni,“ usmíval se hostující kouč.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 76. Čavoš Sestavy Domácí: Baier – Hejda, Hranáč, Jemelka – Jirka (61. Kopic), Kalvach (C), Bucha (79. Traoré), Mosquera (61. Cadu) – Šulc (79. Sýkora) – Chorý, Kliment (61. M. Vydra). Hosté: Holec – Traore (70. Budínský), Bederka, Krčík, Fleišman (C) – Boháč, D. Moses (85. D. Žák) – Memić, Čavoš (85. Antovski), Iván (63. Bartl) – Akinyemi (85. Ezeh). Náhradníci Domácí: Tvrdoň, Sváček, Sýkora, Kopic, Vydra, Traoré, Řezník, Cadu, Dweh, Holík, Vlkanova Hosté: Ciupa, Hošek, Papalelé, Antovski, Bartl, Budínský, Ezeh, Žák Karty Domácí: Chorý Hosté: D. Moses, Memić, Krčík Rozhodčí Starý – Ratajová, Arnošt Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 8418 diváků

