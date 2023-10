Šmicer o Slavii: Potěšila mě, nejlepší výkon venku. Sparta? Laxnost

Slavia je v čele. Líbila se vám i hra?

„Slavia mě potěšila. Byl jsem s týmem v Římě, vraceli jsme se ze čtvrtka na pátek kolem čtvrté hodiny, takže jsem byl zvědavý, jaký to bude mít dopad. Kluci ovšem zvládli utkání dobře, líbilo se mi, že byli velmi ofenzivní. Trenéři nasadili tři útočníky a od začátku měli hru pod kontrolou, což pak bylo vidět na výsledku. Za mě Slavia hrála nejlepší zápas venku, co jsem zatím v této sezoně viděl.“

Na hrotu naskočili Tijani i Chytil. Je to nezvyklé, že?

„Ale asi trenéři věděli, proč to dělají. Velice ofenzivně hrál i Zafeiris, utkání mu sedlo. I minule s Bohemou hrál dobře, asi si na ni věří. Bylo vidět, že si dovoluje kličky, zasekávačky. To platí na každého soupeře. Tým byl celkově sebevědomý a dominantní. Bohemka to měla těžké.“

Václav Jurečka odehrál možná slabší zápas. Je z formy?

„Venca má dobrý pohyb. Ale bez debat není v takové formě, balony mu někdy odskočí, netrefí to. Je vidět, že chce, ale útočníci mají někdy takové období. Určitě sám ví, že nemá takovou fazónu jako na konci minulého ročníku, to se dá však těžko udržet. Ale Mojma