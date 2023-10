Příběh plný zranění a vábení ze Slavie. Proč Sheriff přestoupil až napotřetí?

Do třetice všeho dobrého – tak by se dala shrnout přestupová sága kolem Slavie a Sheriffa Sinyana. Fakt, že klub po neúspěšných námluvách v roce 2021 a 2022 fotbalistu v roce 2023 konečně angažoval, vypovídá o tom, jak moc si Jindřich Trpišovský profilu gambijského stopera cení. Nyní má za sebou debut za A tým, kterému předcházel dlouhý boj se zdravím. „Nebýt zranění, měl by Sheriff určitě kvality na jednu z pěti nejlepších evropských lig,“ říká norský novinář Stian André de Wahl.