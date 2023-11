SESTŘIH: Teplice - Mladá Boleslav 1:0. Výpadek světel, pak rozhodl Knapík

Domácí trenér Frťala udělal oproti poslední porážce 0:1 v Hradci Králové dvě změny v základní sestavě. Po dvou měsících dostal důvěru od začátku záložník Bílek. Mladoboleslavský kouč Kulič po středeční prohře v domácím poháru 0:1 v Liberci vrátil do zahajovací jedenáctky většinu opor včetně kapitána Matějovského. Přesto jen na lavičce začal křídelník Kušej, jenž v pátek uspěl v anketě o nejlepšího ligového hráče měsíce října a v minulém kole proti Spartě přispěl gólem a asistencí k vítězství 3:1.

V úvodním dějství pokračoval na teplických Stínadlech trend z aktuální sezony a diváci mnoho šancí neviděli. V první příležitosti se ocitl až ve 23. minutě domácí Bílek, jehož pokus po Trubačově zpětné přihrávce vytáhl gólman Trmal na břevno. Ve 33. minutě vystřídal Hronek zraněného Beránka a právě host z pražské Slavie mohl o chvíli později po čtyřech zápasech ukončit teplické čekání na vstřelenou branku v lize, sám před Trmalem ale trestuhodně promáchl.

Středočeši měli daleko k zopakování gólového představení jako při posledním venkovním ligovém zápase, v němž v historické přestřelce zvítězili ve Zlíně 9:5. Až ve 42. minutě se dostal k zakončení z úhlu Solomon, trefil však jen boční síť. První poločas skončil v Teplicích počtvrté za sebou a popáté ze sedmi zápasů tohoto ligového ročníku bez branek.

Domácí vstoupili do druhého poločasu aktivněji a zahrozili Vachouškovou hlavičkou a Juklovým pokusem zpoza vápna. Trenér Kulič zareagoval v 54. minutě trojitým střídáním a do hry poslal i Kušeje. Jeho tým se ale marně dostával do tempa a nenahrál mu ani výpadek elektřiny na stadionu v 66. minutě. Rozhodčí Berka nakonec poslal hráče do šaten a v utkání se pokračovalo až po vyřešení problému a dlouhé padesátiminutové přestávce.

Záhy se čekalo znovu. V 77. minutě domácí Hronek zpracoval dlouhý pas za obranu a pohotově poslal míč pod břevno Trmalovy brány. Berka ale gól na radu videorozhodčího po dlouhé konzultaci odvolal.

Domácí byli v závěru lepším týmem a nakonec po 488 minutách ukončili čekání na ligový gól. Lukáš Mareček nacentroval z pravé strany na přední tyč a Knapík usměrnil míč do sítě. Dvaadvacetiletý obránce dal druhou branku v ligovém ročníku a po třech porážkách zařídil svému týmu body. Tepličtí zdolali Boleslav v nejvyšší soutěži po pěti utkáních.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 89. Knapík Hosté: Sestavy Domácí: Grigar – Knapík, Chaloupek, Mičević – Radosta, Jukl, L. Mareček, Beránek (33. Hronek) – Trubač (C), Vachoušek (88. Cykalo), Bílek (64. J. Hora II). Hosté: Trmal – An. Kadlec, Karafiát, Suchý, Suchomel (54. Pulkrab) – Matějovský (C) (54. Fulnek), Sakala – Jawo (54. Kušej), D. Mareček, Solomon (88. Poulolo) – Hilál. Náhradníci Domácí: Krsmanović, Havelka, Hronek, Cykalo, Křišťan, Hora, Bednár, Dramé, Mucha Hosté: Ladra, Fulnek, Pulkrab, Vaníček, Kušej, Kubista, Mašek, Poulolo, Šeda Karty Domácí: Jukl Hosté: Suchomel, Matějovský, An. Kadlec Rozhodčí Barka – Hrabovský, Slavíček Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 3387 diváků

