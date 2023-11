Priske: Ano, chceme být na vyšší úrovni. Penalta mi přišla jasná

Veljko Birmančevič a jeho střelecký pokus proti Bohemians. Gól by to ale nebyl, ani kdyby trefil branku - byl v ofsajdu... • Pavel Mazáč / Sport

Podruhé od středy srazila Bohemians. Sparta však ani v jednom případě nepřesvědčila. Po postupu v domácím poháru brala v sobotu večer ve 14. kole FORTUNA:LIGY výhru 2:0 . Nakopla ji penalta po zákroku na Jana Kuchtu, kterou proměnil Veljko Birmančevič. Pozitivem je i návrat marodů Martina Vitíka a Lukáše Haraslína. „Ano, v posledních dvou zápasech nebyla vidět Sparta, jakou ji chceme. Ale je to krátké období, není to trend,“ řekl trenér Brian Priske.

Jak hodnotíte utkání?

„Byl to pro nás těžký zápas se silným soupeřem. Proti Bohemians to není nikdy snadné. Za první poločas si zaslouží kredit, udělali nám to těžší. Vysoko presovali a vydrželi to celý poločas. Bojovali jsme s výstavbou hry a nedostali se na úroveň, na jaké bychom chtěli hrát. Remíza v první půli byla zasloužená. Pak jsme udělali drobné změny a podařilo se nám to. Ukázali jsme kvalitu a byli jsme lepším týmem.“

Můžete okomentovat zákrok před penaltou?

„V opakovaných záběrech jsem to ještě neviděl. Na první pohled to vypadalo jako vražení do Kuchty a jasná penalta.“

Čekal jste takto vyhrocený zápas?

„Samozřejmě. Hrajete s Bohemians, je to malé pražské derby. Soupeř sem přijel bojovat, porvat se o dobrý výsledek. Věděli jsme, že to bude zápas plný osobních soubojů. Takové zápasy proti Bohemians jsou. Nečekáme, že někdo přijede na Letnou, položí před nás červený koberec a pogratuluje k výhře. My se musíme ale soustředit sami na sebe.“

Jste rád, že máte zpět Haraslína? Počítáte s ním na Rangers?

„Samozřejmě. Odpovědi na obě otázky jsou snadné. Jsem šťastný a bude k dispozici.“

Cítíte, že jste v nějakém herním útlumu? Že tolik nedominujete?

„Souhlasím, že v posledních dvou zápasech nebyla vidět Sparta, jakou sami očekáváme. Dneska to ale platilo jen prvních pětačtyřicet minut. I když jsme taky měli nějaké šance. Ve druhém už to bylo jinak. Musíte se podívat, že jde o zápasy v krátké době, vlastně za šest dní. Není to trend. Hraje se spousta zápasů, tohle byl zápas číslo 23. Není možné, aby všechno plynulo lehce, a každého soupeře jsme přejeli. Speciálně ne Bohemians. Mají kvalitu, potrápili i jiné soupeře a v minulé sezoně se dostali vysoko. Ale ano, chceme být na vyšší úrovni. Každopádně jsem rád, jak se k tomu dneska hráči postavili, jak se prezentovali ve druhém poločase. Ukázali sparťanskou mentalitu.“

Přepnete okamžitě na Rangers? Je to zápas podzimu?

„V první řadě hráči i realizační tým dostali dva dny volno. Máme totiž hodně zápasů a hodně tréninků, potřebujeme nabrat novou energii. Tohle bude klíčový týden v mnoha ohledech. Ve čtvrtek hrajeme s Glasgow, pak o víkendu s Baníkem. Ale nevím, jestli tohle bude nejdůležitější zápas podzimu. To se ukáže až v prosinci proti Arisu. Ale samozřejmě to bude těžké, ale taky skvělé. Budeme hrát na krásném stadionu a proti skvělému soupeři. Věřím, že to bude další skvělá noc, ale nevím, jestli jde o klíčový zápas.“

Chybí vám kapitán Ladislav Krejčí?

„Samozřejmě. Ale to nám chybí všichni hráči, kteří jsou kdy zranění a nejsou k dispozici. Je to zároveň Matěj Ryneš. Všichni víme o kvalitách Ládi Krejčího, ale prostě život jde dál, i ten fotbalový.“