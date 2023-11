Staněk: bleskový návrat v Čechově stylu. Teď jedničkou na Polsko?

Gólmani jsou zvláštní suita. Jindřich Staněk (27) přesvědčil o pověsti nezlomného muže, který je ochotný jít přes bolest. Ani ne měsíc po opakovaném otřesu mozku nasadil speciální helmu po vzoru Petra Čecha a stoupl si do plzeňské brány. Sebevědomým výkonem pomohl k senzační loupeži v Edenu proti Slavii (2:1). Příští týden by navíc mohl plnit roli české jedničky v Polsku.

Nebojí se štiplavých ran, tvrdých soubojů ani nepříjemných úrazů. A nezastavily ho ani opakované otřesy mozku. Jindřich Staněk šel chytat už po čtyřech vynechaných zápasech. Ve šlágru na Slavii nemohl chybět. Už na začátku týdne se po souhlasu doktorů vrátil do tréninku, postupně zvyšoval zátěž. Nakonec kývl na to, že vleze do těžké vřavy v Edenu.

„V průběhu léčby podstoupil řadu speciálních, odborných vyšetření u největších lékařských špiček Česka, nejen v Plzni, ale i v jiných městech republiky. Po třech týdnech lékaři shledali, že vyšetření neukázala nějaké limity,“ zmínil po vítězném utkání plzeňský kouč Miroslav Koubek. „Bylo to na jeho pocitu, nechali jsme to na něm. Doktoři začátkem týdne nebyli úplně proti. Dala se mu helma, my trenéři se rozhodli včera. Postupně si přidával v tréninku, začal někdy v úterý.“

Staněk má za sebou nepříjemné kolize. Zápasy s Pardubicemi a Jabloncem nedochytal kvůli otřesům mozku, v prvních chvílích po posledním úrazu musel najet na absolutní klidový režim. Očekávala se dlouhá pauza, úrazy hlavy nejsou žádná legrace. Rekonvalescence šla nakonec podstatně rychleji - když vyšetření dopadla dobře, gólman neváhal a šel do akce.

Plzeň si návrat klíčového hráče nechávala jako překvapení. A jako vzpruhu pro ostatní členy týmu. Defenzivní řady byly před vyprodaným Edenem hned jistější, když za sebou měly obvyklou jedničku. Staněk návrat zvládl bez větších problémů, tým podržel zejména při závěrečném tlaku domácích. Perfektně vyrazil bombu od Zafeirise.

Z maroda na přísném klidovém režimu se rychle dostává do plného zápřahu. Takového, že příští týden nejspíš pojede hájit reprezentační barvy do Polska. Navíc vzhledem ke zranění Jiřího Pavlenky klidně v pozici jedničky. Ve chvíli, kdy Staňka neomezují žádné limity, nemá nic proti jeho nominaci ani jeho zaměstnavatel. Plzeň si uvědomuje, že v těžkém mezinárodním zápase se Staněk může dostat do brány a ukázat se případným zahraničním zájemcům.