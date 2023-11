Prekop o krásném gólu: Flaška odpadnul. Penalta? Byl jsem přesvědčený, ale…

Byl jednoznačným mužem zápasu. Forma Erika Prekopa (26) roste a po jediné brance v Jablonci rozhodl i o vítězství Bohemians nad Karvinou. Banán z jeho levé nohy se zatočil přímo do šibenice, Dominiku Holcovi by v tu chvíli nestačila ani hydraulická ruka. Do velké šance se hnal i v prvním poločase a ještě po zápase se divil, že se nekopala penalta.

Pohledem statistik výhra působí zaslouženě, souhlasíte?

„Komplexně zápas zhodnotí trenér, ale z mého pohledu bylo vítězství zasloužené. Od prvního písknutí jsme dominovali na balonu, na poločas jsme měli snad dvanáct střel, ale vyložené šance se nám nepodařilo proměnit. Po přestávce jsme byli aktivní, podařilo se nám vstřelit gól, až pak jsme šli do útlumu, ale když vedete, nemůžete hrát harakiri. Díky bohu, že jsme získali velmi důležité tři body.“

A co váš výkon? Od prvních minut se zdálo, že vás zápas baví.

„V posledních týdnech se cítím na hřišti dobře, takže optimální výkon, jaký ode mě vedení a trenéři chtějí. Věděli jsme, že Karviná určitě nebude počítat s naším rozestavením na čtyři obránce, když jsme hráli celou sezonu v trojce. Puška (David Puškáč) nastoupil nade mnou a skvěle uhrával souboje. Ze začátku jsme měli trošku problém s odraženými míči, ale jak jsme je začali sbírat, byli jsme velmi nebezpeční.

Vy jste byl v pro vás trošku nezvyklé pozici pod Davidem Puškáčem…

„Pohyboval jsem se v meziprostorech a z pohledu útočníka to není velký rozdíl, jen máte trošku víc prostoru a nejsou na vás celý zápas zavěšení dva stopeři.“

Krásnému gólu předcházel souboj s Fleišmanem, kde si Karvinští stěžovali na faul. Nepřekvapilo vás, jak jednoduše odpadl?

„Flaškovi to šlo na dlouhou nohu a neměl by míč jistý. Jen ho chtěl vypíchnout. Já se snažil dostat před něj tělo, aby z toho buď byl faul na mě, nebo bych měl míč. Zůstal mi u nohy a jen jsem cítil, že Flaška odpadnul, vůbec nebyl zpevněný, naopak já byl zapřený oběma nohama. Pak si pamatuju, že mi Bederka zavíral stojnou nohu, tlačil mě do pravačky, ale on měl okolo ruky prostor, abych mohl míč obalit. A zapadlo to tam.“

Na konci prvního poločasu se zkoumal zákrok na vás, který mohl být penaltový.

„Byl jsem přesvědčený, že je to penalta, z toho pohledu, jaké se teď pískají… Oni reklamovali, že jsme se drželi navzájem. Jenže mě nešlo o držení, ale o podkopnutí nohy! Celou dobu jsem myslel, že to penalta je, ale asi to bylo 50:50 a rozhodčí to vyhodnotil takhle.“

Dal jste teprve dvanáctý gól Bohemians v sezoně. To by mohlo být lepší?

„Určitě. Věnujeme se tomu celou sezonu a trošku nás trápí, že góly nedáváme. Každý tým by chtěl dávat 60 gólů a 5 dostat, ale občas to nejde, o to víc si vážíme vydřeného vítězství. Každý jsme nechali na hřišti svoje maximum. A když góly nedáváme, je důležité pochválit, že je v takových zápasech ani nedostáváme.“