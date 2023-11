Další domácí kolaps v lize: Bojujte za Plzeň! Kalvach odmítá vliv únavy

Viktoria šla do utkání s velkými obavami. Od náročné a vítězné bitvy s Dinamem Záhřeb (1:0) měla pouhé dva dny odpočinku. Navíc do Plzně přijel kvalitní, odhodlaný soupeř loupit v Doosan Areně. Což se týmu Martina Svědíka povedlo dokonale.

Slovácko zaválelo v klíčové desetiminutovce. Tři branky v rozmezí 63. až 72. minuty rozhodly o jasné a šokující výhře 4:1 pro hosty z Uherského Hradiště. Za stavu 1:1 skórovali dvakrát Marek Havlík a jednou nejlepší hráč utkání Pavel Juroška. Západočeská defenziva totálně zkolabovala, u čtvrté branky selhal jindy vynikající kapitán Lukáš Kalvach. „Bojujte za Plzeň,“ ozývalo se z tribun, kde vývoj naprosto zaskočil domácí příznivce.

„Je to mrzuté, na tohle nejsme v Plzni zvyklí,“ soukal ze sebe po prohře 1:4 zklamaný trenér Viktorie Miroslav Koubek. „Byl to náš výpadek, to je jasné. Od začátku jsem cítil, že nám chybí jeden, dva kroky, abychom byli schopni na soupeře šlapat. Určitě tam faktor únavy hrál nějakou roli. Udělali jsme v sestavě tři změny, ale neprospěly tomu, to si musíme říct otevřeně. Herně to drhlo,“ hledal příčiny čtyřgólové porážky.

Zpočátku šlo z domácího pohledu vše jako po másle – Tomáš Chorý otevřel skóre, břevno trefil Erik Jirka, kterému sudí Ondřej Pechanec ještě správně neuznal branku kvůli ofsajdovému postavení. Jenže do poločasu srovnal tečovanou ranou Merchas Doski a zápas byl stále otevřený. Hodně se vztekal Jindřich Staněk, že před ním Sampson Dweh zbytečně změnil směr míče.

Plzeň si výrazně zkomplikovala situaci v lize. Od zápasu se Spartou prohrála čtyři ze šesti utkání, tři body urvala doma s Jabloncem a minulý týden v Edenu. Do zápasu přitom šla na vlně euforie. Po důležité výhře nad Slavií (2:1) ve čtvrtek srazila v Konferenční lize Dinamo Záhřeb (1:0) a s předstihem slavila postup ze skupiny.

„Byli jsme jako píchlá guma, neměli jsme vzduch, kondičně a hlavně mentálně jsme spadli do hlubin a nenašli recept, jak se z ní dostat. Je to hloupá porážka, dělali jsme individuální chyby. Trochu jsme zdevalvovali minulý týden a doběhlo nás to,“ hodnotil Koubek.

Domácím hráčům po přestávce absolutně došly síly. Jindy chválená obrana kupila chyby, střídat musel i Lukáš Kalvach. „Ti, co do zápasu nastoupili, do něj byli připraveni, na únavu bych to určitě nesváděl. Je to jen o nás, třeba že já jsem si to nepohlídal před čtvrtým gólem. Pak to vypadá takhle,“ řekl plzeňský kapitán za celou kabinu.

Na druhé straně Slovácko rychlými kontry a zajímavými kombinacemi zlomilo odpor favorita. Na rozdílové třetí brance se podílel i čtyřicetiletý Milan Petržela, který proti bývalému klubu tradičně exceluje.

„Plzeň měla dva těžké zápasy v nohách, věděli jsme, že pro její hráče bude obtížné vydržet intenzitu utkání s námi až do konce. Minulý rok jsme si to s evropskými poháry také zkusili, víme, o čem mluvíme,“ zdůraznil kouč Slovácka Martin Svědík „Klíč byl v tom, že jsme přežili dvě šance soupeře, když jsme dali gól na dva jedna, už bylo utkání v naší moci. Soupeř se dostal do psychické spirály, nedokázal reagovat na náš náskok a utkání jsme zvládli.“

Slovácko odjíždělo v euforii, naopak v Plzni mají nad čím přemýšlet. Ďábelský program evidentně nejde táhnout v úzkém kádru.