Slavia na Hané: Tijani nesplácí důvěru, rozkvět ve špatnou chvíli. A Ševčík?

Slavia napravila nečekanou porážku s Plzní. Na Andrově stadionu vyhrála v 15. kole FORTUNA:LIGY 3:1 a dál pronásleduje vedoucí Spartu s minimálním mankem. V Olomouci se do základní sestavy vrátil Petr Ševčík a rovnou patřil mezi nejlepší na place. Stejně jako Lukáš Provod, který jinak na Hanou nevzpomíná v dobrém. Co ukázal zápas, po kterém se spousta sešívaných bude hlásit na reprezentačních srazech?

Jenže pak vidíte uzdraveného Ševčíka v Olomouci patřit mezi nejlepší na place, s podílem na dvou gólech, obrovskou technickou vyspělostí, správným řešením většiny mikrosituací a řeknete si, že před třicítkou ještě fakt nepatří do starého železa. Přestože minutáž Ševčíkovi zřejmě už přibývat nebude, je fajn ho mít. A ve Vršovicích to vědí.

Dalším pozitivem je návrat Antonína Růska do tréninku, byť Jílek je ohledně léčby ploténky opatrný. Na návrat do zápasu to v tomhle kalendářním roce ještě nevypadá. „Tonda je dneska za půlkou léčby, která byla predikována na dvanáct měsíců. Je na sedmi. Chtěli jsme, aby dostával tréninkové impulsy, aktivoval a posiloval nerv. Dělá s námi všechno, ale je tam ještě akcelerační limit,“ vysvětloval.

Když čtvrthodiny před koncem stahoval olomoucký trenér Václav Jílek ze hřiště Lukáše Juliše, slušně zaplněný stadion zřejmě čekal jako náhradu Pavla Zifčáka. Nikoli, přednost dostal dvaadvacetiletý Jan Fiala, jenž v sobotu rozhodl druholigové utkání béčka na půdě favorizované Zbrojovky Brna jediným gólem. Změna se povedla. Ačkoli měl vytáhlý forvard v nohách 90 minut z předchozího dne, hru Sigmy oživil. V mezihře i nebezpečnou hlavičkou, kterou mu skvěle vytáhl Aleš Mandous. Šanci dostal za odměnu, takhle by to ve vyhlášené líhni talentů mělo fungovat.

Alespoň slušný zápas už neodehrál od začátku září, šance přitom dostává z lavičky i v základu. Největší bolest v jeho hře je mezihra, nesedí mu ale ani první dotek, nevyhrává souboje pro spoluhráče kolem a tím pádem už prakticky není ve hře platný vůbec. „V prvním souboji dostal úder do kyčle a nateklo mu to,“ vysvětlil poločasové střídání Trpišovský. To vysvětluje otřesný výkon na Sigmě, předchozích osm nevýrazných ale nikoliv.

Byla to velká investice. 30 milionů korun, bonusy, procenta, odchody Tomáše Riga a Ewertona – to všechno stál Slavii nigerijský útočník Muhamed Tijani. Otazníky kolem jeho příchodu byly už v létě, Pražané už dlouho nekoupili tak neobroušeného hráče, který navíc postrádá určité charakteristiky typické pro jejich styl hry. Trenéři nabádali k trpělivosti, ale ani po čtyřech měsících se nedá říct, že by Tijani výrazně ovlivňoval hru.

Nyní byl Provod poprvé od svého zranění v Olomouci v základní sestavě a jakoby se kruh uzavřel. Po experimentech na levé straně obrany se vrátil do středu pole a odehrál druhý skvělý zápas v řadě. Že by Jindřich Trpišovský při hledání své ideální spojky zálohy s útokem našel definitivní odpověď? Rodák z Plzně ještě zdaleka neřekl poslední slovo, což je více než pozitivní signál pro Slavii i českou reprezentaci.

Rozkvět ve špatnou chvíli

Je to příjemné nebo nepříjemné déjà vu? Stejně jako v říjnu zakončila Slavia soutěžní úsek před reprezentační pauzou dvěma velkými výhrami v Evropě a na hřišti soupeře. Před měsícem to byla kanonáda se Šeriffem a velký obrat v Liberci, nyní to je skolení římského giganta a sebevědomá výhra v Olomouci. Problémem je, že hráči své skvělé rozpoložení nyní mohou promítnout maximálně tak na srazech národních týmů.

Při nich Pražané budou trnout opět nejvíce. Šestici opor čekají klíčová utkání za českou reprezentaci, Oscar odletí do osm tisíc kilometrů vzdálené Libérie a Zafeiris pocestuje do Norska a Turecka. „Řeším to snad každou repre pauzu. Kluci se nám teď zase rozprchnou a budeme to lepit,“ usmíval se ironicky Trpišovský. Los byl k „sešívaným“ ale tentokrát milosrdný, za dva týdny přijedou do Edenu poslední České Budějovice.