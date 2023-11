Jílek chválil soupeře: Na Slavii nebyla vidět únava. Trávník nám to ztížil

Co rozhodlo o výsledku?

„V první řadě to bylo skvělé utkání z obou stran. Musím pochválit výborně připravené hřiště, zmiňovali to i kluci ze Slavie, že jim vyhovovalo. Pak jste schopni uhrát situace, které by na jiných stadionech nešly. Takže pochvala pro trávníkáře, na druhou stranu nám to vlastně ztížili, protože nás mohli hosté ještě víc zatlačit v kombinacích. To samozřejmě myslím v nadsázce… (úsměv) Rozhodla individuální kvalita Slavie, lépe řešili situace pod tlakem, efektivně vyjížděli z našeho presinku. Klíčová byla inkasovaná branka na 1:2 před poločasem, ta nás vyvedla z tempa. Ve druhém poločase Slavia skvěle držela balon a já jim musím dát obrovský kredit. Vůbec nebylo vidět, že by tu hrál tým, který má odběhaný neskutečný výkon proti AS Řím. Když jsem v neděli viděl i jiné ligové zápasy, vypadala nejlíp připravená. Nechci snižovat náš výkon, vydali jsme se na maximum a chybělo i trochu štěstí, které v takových zápasech potřebujete. Druhý a třetí gól byly spíš poodrážené míče než vypracované šance, trochu smůly pro nás. Na druhou stranu člověk musí vidět, že Slavia si tím nátlakovým fotbalem za těmi situacemi jde.“

Zaskočil vás úvod zápasu? Dostali jste se pod velký tlak, dokonce inkasovali.

„Slavia byla prvních patnáct minut výrazně lepší, diktovala hru a vstřelila gól. Překvapilo mě to, věděli jsme, že ve čtvrtek odehráli náročné utkání a samozřejmě jsme chtěli vstoupit aktivně. Ideálně na začátku soupeře zatlačit, to se povedlo až po vyrovnávacím gólu, který nám pomohl dostat se zpět do utkání.“

Síly vám musely brát některé zbytečné chyby…

„Samozřejmě, ztráta v přechodu dopředu strašně bolí. Slavia skvěle přepíná do ofenzivy a vy musíte běhat bazény nahoru-dolů, stojí to obrovské množství sil, které prostě chybí. V tom je evidentní rozdíl. Místo abychom měli sílu na míči, tak ji má soupeř. Po tom vstřeleném gólu na 1:1 bylo vidět, že jsme schopni Slavii zatlačit, ale byla to dvacetiminutovka, která slávistickým gólem do šatny skončila. Neměli jsme celkovou konzistenci v utkání, pouze dobré pasáže či určité sekvence proti takovému soupeři nestačí. Jsou zápasy, kdy můžete kritizovat své hráče, a pak ty, kde musíte chválit výkon soupeře. To platí na toto utkání. Opakoval bych se, ale klobouk dolů, jak to Slavia zvládla po tom, co měla v nohách.“

Zmínil jste inkasovanou branku na 1:2, kde jste viděl hlavní chybu při té situaci?

„Po tom gólu na 1:1 jsme hru vyrovnali. Nikdo neměl výrazný tlak a spíše my jsme měli náznaky šancí. O to víc mě to mrzí, nastala naše ztráta balónu a špatně zachycený náběh Provoda, u kterého měl být Filip Zorvan. Někdy je to složité, při té velké rotaci hráčů soupeře se prostě utrhnete a neudržíte postavení, ale konkrétně v této situaci jsme to podle mě mohli zvládnout a situaci předejít. Následovalo špatné postavení Ondry Zmrzlého, který nebyl ve vnitřním postoji, aby se do souboje dostal. Pak tam byly nějaké odrazy, už se to složitě bránilo. Někdy rozhodují setiny v tom rychlém rozhodování a Slavia nás předčila.“