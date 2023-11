Má to za sebou? Na Baníku se Pavelka vzepřel, sedla mu změna v systému

Nastoupili Filip Panák i Asger Sörensen, obvyklí zástupci toho času zraněného kapitána Ladislava Krejčího, přesto pásku natáhl na levý biceps on. David Pavelka pomohl Spartě k vítězství 1:0 na Baníku, byť je jeho postavení v týmu už mírně upozaděné. Navíc přidal dva momenty, které snad ani on sám nečekal.

Není žádný veterán, vždyť mu je teprve dvaatřicet. Navzdory tomu je v kádru úřadujících šampionů nejstarší. „Občas koulím očima, když kluci něco řeší,“ usmál se v rozhovoru pro klubový web.

Vykládal to ve chvíli, kdy s klubem prodloužil kontrakt. Natažení spolupráce nebylo zdaleka jisté, David Pavelka už především na jaře patřil spíše mezi hráče druhého sledu. Na druhou stranu zařídil jedinou brankou triumf, který byl na cestě za pohárem možná nejdůležitější. Týden po výplachu 0:4 v derby Letenští zvítězili 1:0 v Plzni jeho brankou a začala jízda.

Na jejím konci byla oslava. „Mě jen mrzelo, že jsem si nemohl zvednout pohár. Byl jsem deset dnů po operaci kýly,“ vykládal.

Od nové sezony pokračuje v pozici, již přijal. V tuto chvíli je při hře na dva střední záložníky čtvrtým v pořadí s tím, že trojka Kaan Kairinen, Lukáš Sadílek a Qazim Laci ho příliš do hry nepouští. Pavelka nastupuje až ve chvíli, kdy jsou esa unavená. „Slovo mentor se mi moc nelíbí, ale vím, jaká je moje role,“ přikývl. V lize zatím nastřádal čtyři starty, k tomu přidal dva v domácím poháru a jeden v Evropské lize. Na Baníku naskočil do nejvyšší soutěže po dvou a půl měsících.

Vstup do utkání neměl zrovna povedený, kazil i lehké míče, například při spolupráci s Angelem Preciadem po autovém vhazování. Sám se pak divil a kroutil hlavou. „Ze začátku měl obrovské problémy, ztrácel míče. Pak mu vyšel nástup do druhé půle,“ glosoval ve studiu iSport.cz trenér Bohumil Páník. „První půle mu nesedla, to ale celé Spartě. Ve druhé už byl jako vyměněný. Předvedl velmi dobrý výkon. Je poctivý, není líný na krok, ačkoli spousta lidí říká, že už to má za sebou,“ přihodil záložník Marek Matějovský.

Pavelkovi sedla i mírná změna v systému, měl spíše držet defenzivu. „Ve druhé půli jsme stáhli naše desítky o něco níž a cítili jsme se v zápase komfortněji. Věřím, že nám to pomohlo. V první půli byly naše desítky daleko, trošku odstřižené od spoluhráčů,“ vykládal kouč Brian Priske.

Paradoxně i při tomto nastavení se střední halv prodral do dvou úniků. Pokaždé mu precizně poslal míč Jan Kuchta, byly to přihrávky, kdy ukázal skvělé periferní vidění, předvídavost a nakonec i technické provedení. „V obou situacích, kdy David unikal, musím ocenit Kuchtu, který to velmi dobře viděl a řešil,“ chválil Matějovský, sám mistr podobných pasů.

Baník - Sparta: Pavelka se zjevil za obranou a selhal v gólovce při zakončení Video se připravuje ...

Pavelka však ze šancí neskóroval, bylo vidět, že se dostal pod tlak a mířil vedle. „Kdyby měl vyšší rychlost, mohl dát gól. Umí to takhle uklidit k tyči, několikrát během kariéry to ukázal. Překvapil mě i po kondiční stránce, zvládnul to,“ podotkl Páník.

Záložník tak potvrdil svá dříve pronesená slova: „Nedám klukům místo zadarmo.“

David Pavelka v číslech proti Baníku liga 2023/24 minuty 106 348 (4 zápasy) góly 0 1 asistence 0 0 střely/na bránu 2/0 1,03/25 % (na zápas) xG (očekávané góly) 0,51 0,17 (na zápas) přihrávky/úspěšné 19/15 (79 %) 44,22/89,5 % (na zápas) driblinky/úspěšné 3/0 1,55/50 % (na zápas) souboje/úspěšné 25/13 (52 %) 17,33/59,7 % (na zápas) zachycené míče 7 6,47 (na zápas) ztráty/na vlastní polovině 13/5 8,53/36,4 % (na zápas)