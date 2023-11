Potřebuje Slavia posilu do středu? Ševčík nabídl odpověď, akorát...

Můžete se bavit o pardubickém Michalu Hlavatém, plzeňském Pavlu Šulcovi, ostravské dvojici Tomáš Rigo, Jiří Boula, libereckém Lukáši Červovi, zlínských mladících nebo zabrouzdat o patro níž. Třeba do Vlašimi, kde si o pozornost říká Chisom Onije, nebo do Dukly, kde to lepí Davidu Kozlovi.

Všechno to jsou zajímaví středopolaři, bezesporu. A ví se o nich. I v Edenu.

Nicméně pak se uzdraví Petr Ševčík a úvahy o potenciálních posilách se odkládají. Tak jako na Andrově stadionu, kde vytvořil perfektní trojici s Oscarem a Lukášem Provodem. Christos Zafeiris tentokrát odpočíval.

„Je úplně jiný než naši další střeďáci, jako jeden z mála je schopný diktovat tempo hry. Zrychluje akce, první přihrávku má hned směrem nahoru, což se Zafeiris ještě učí a Oscar to asi nikdy mít nebude,“ porovnával kouč Slavie, ale samozřejmě ani nezapomněl dodat Ševčíkovu největší slabinu.

„Jakmile odehraje anglický týden čtvrtek-neděle, přichází zranění, většinou svalové. Jeho největší přednost, že po návratu mívá nejlepší formu, ale bohužel mu to moc dlouho nedrží.“

Ano, zdraví. To je u Ševčíka omílané téma. „Jinak už by byl dávno někde v bundeslize,“ nepochybuje expert Zdeněk Folprecht, který s ním působil v Liberci.

„Od začátku prokazoval velký talent. Hrával desítku, jeho nejsilnější stránkou bylo vyjetí s míčem mezi protihráči, driblink. Dnes už je to víc o vidění hry a přihrávkách. To tenkrát úplně neměl, proto hrál výš. Po pár letech se posunul trošku níž na osmičku. A najednou začal víc diktovat tempo i kopat standardky, což nás do té doby nikdy nenapadlo. Výborný běžec, mívá přes dvanáct kilometrů, to má pan Trpišovský rád.“

Má to rád i Václav Jílek, trenér Sigmy, pod kterým začal Ševčík na jaře 2016 pravidelně hrávat nejvyšší soutěž, než po sestupu odešel do Slovanu. „Ale teď mi Ševa radost neudělal, protože byl vynikající,“ zlobil se naoko.

„Když jsem viděl, že se dal do kupy a že nastupuje na patnáct minut proti AS Řím... Přeju mu jen to nejlepší, ale mohl si návrat ještě o týden posunout. Znám jeho kvalitu, motivaci. Střed Oscar, Ševčík, Provod, to je síla. Na balonu, v pohybu i přepínání.“

Jílek ví, o čem mluví, byť pod ním rodák ze Supíkovic nasbíral pouze dvanáct ligových startů. Když Sport Magazín v dubnu vyhlašoval výsledky ankety o nejlepší stovku fotbalistů nejvyšší tuzemské soutěže, Ševčík se umístil dvanáctý. A právě olomoucký kouč ho na svůj seznam top třicítky jako jediný hlasující uvedl na první příčku. Je to fotbalista podle jeho gusta.

„Ve velkých evropských zápasech prokazoval, že má na top soutěž. Po odchodu Součka to pro mě byl adept na další velký přestup, ale brzdí ho zranění. Když je zdravý, podle mě patří do základu Slavie,“ má jasno Folprecht.

A když v něm je, „sešívaní“ neprohrávají. Servette venku 2:0, Dnipro venku 1:1, Luhaňsk doma 2:0, Mladá Boleslav venku 1:0, Pardubice venku 1:0 a naposledy Olomouc venku 3:1.

Bude zajímavé sledovat, jak Trpišovský se Ševčíkem v konkurenci šikovných cizinců naloží dál. „Je to jednoduché: jsme Slavia a bojuje se tu o místo na každém tréninku. V přestupových obdobích bývá tři až pět nových hráčů, vlčáci chodí neustále,“ usmívá se Ševčík.

Petr Ševčík proti Olomouci Minuty: 79 Góly: 0 Asistence: 1 Střely/na bránu: 0/0 xG (očekávané góly): 0 Přihrávky/úspěšné: 50/43 (86 %) Driblinky/úspěšné: 0/0 Souboje/úspěšné: 10/2 (20 %) Zachycené míče: 2 Ztráty na zápas/na vlastní polovině: 9/4 (zdroj: Wyscout)

A co Dumitrescu? Musí se zlepšit

Lukáš Provod, Jan Bořil, Conrad Wallem, Andres Dumitrescu. Všichni čtyři už se protočili na pozici levého wingbeka, posledně jmenovaný Rumun toho ale odehrál zdaleka nejméně. Devadesát minut proti Slovácku a osm v Olomouci, víc ne.

Proč? „Na Dumiho to teď trošičku padlo. Začátek měl lepší, než jsme čekali, ale momentálně mu vyčítáme některé věci do defenzivy. Přebírání hráčů, musí v rychlosti načerpat výměnu informací mezi hráči, což mu dělá trošku problém,“ vysvětluje Jindřich Trpišovský.

„Rozhodujeme se podle typologie soupeře i protihráče, jestli budeme hrát vzadu v pěti, nebo ve čtyřech, jestli bude mít na své straně tři hráče v 3-4-3, nebo jednoho v 3-5-2, jestli hrajeme doma nebo venku. Musí zlepšit obrannou stránku, je to o komunikaci. Má zajímavé věci, ale musí si i malinko zvyknout na soubojovost v české lize,“ dodává kouč.