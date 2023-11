Křivda o idolech i stáži v Realu. Nový stadion do 2030? Spíš zbožné přání...

Rozhovor vznikal v Glasgow před začátkem utkání Evropské ligy proti Rangers. Tomáš Křivda měl tou dobou za sebou ranní běh a před sebou setkání s českou velvyslankyní ve spojeném království Marií Chatardovou. „Zastupuju největší klub v Česku se stovkami tisíc fanoušků. Jsem člověk, který tu komunitu reprezentuje směrem k politikům, zástupcům velkých firem, korporátů,“ povídal v křesle glasgowského hotelu Hilton, kde se sparťanská výprava usadila na dvě noci. „Vnímám to jako velkou radost a závazek,“ doplnil.

V Glasgow, který má nějakých 620 tisíc obyvatel, stojí tři stadiony s kapacitou přes 50 tisíc diváků. Nezní vám to maličko kysele?

„(usměje se) Můžeme se podívat i na jiná města v Anglii, Německu nebo nám blízkém Polsku, nakonec i na Slovensko, kde je sportovní infrastruktura na úplně jiné úrovni než u nás. Je to něco, co vnímám jako dluh pro český sport, my jsme připraveni ho splatit.“

Myslíte novou arénou, zřejmě na Strahově?

„V rámci Sparty se nebavíme jen o výstavbě velkého stadionu, ale i o další infrastruktuře. Musíme si společně říct, jak chceme, aby u nás sport v budoucnu vypadal, je to důležitá část fungování státu. Není to jen o tom, že si jdu někam zaběhat, jdu na workoutové hřiště na sídlišti. Děti potřebují vzory – a ty vyrůstají v nějakém prostředí a potom hrají na těch velkých stadionech.“

Řekl jste, že by Sparta chtěla mít nový domov do roku 2030. Je to v tuto chvíli reálné?

„František Čupr (místopředseda představenstva – pozn. red.) se potkal s předsedou asociace Petrem Fouskem, ale reálně