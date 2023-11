Instalatér z Jizerek s hokejovým zadkem, který mění hru jako Jágr

Na konci října se stal nejstarším hráčem, který kdy zasáhl do prvoligového zápasu v Česku, ale na konec profesionální kariéry snad ještě nemyslí... „Dokud ho to bude bavit v hlavě, tak bude dál hrát,“ říká na adresu 42letého Josefa Jindřiška redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica v novém díle pořadu iSkaut. „Míče pořád odebírá jako málokdo v lize – načte si tě a tělem tě dostane přesně tam, kam chce. Buďto skončíš u rohového praporku, nebo si tam dá hokejový zadek a sám balon odebere. Famózní. To je pro mě jeho nejlepší herní dovednost,“ soudí Kvasnica.

Podobně vidí Jindřiškův přínos i Kvasnicův kolega Jiří Fejgl: „Tenhle díl je poctou hráči, který je pro mě ryzím sportovcem, a který s přibývajícím věkem mění svou hru podobně jako třeba Jágr,“ nabízí přirovnání Fejgl: „Trenér Veselý ho nedrží v sestavě Bohemky proto, že to je ´náš Pepa´ a ikona, ale protože je pro něj pořád cenný. Má fotbalový přehled ze staré školy a tutové balony za obranu.“

Redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz v novém díle pořadu iSkaut poodhalují i zázemí respektovaného veterána. Proč Jindřišek dojíždí do Prahy každý den z Jizerek a o co se sází na tréninku? A kdo je jeho fotbalovým vzorem? „Co jsem se vyptával v Ďolíčku, tak je to typicky ne-městský člověk v nejlepším slova smyslu. Chodí se psem do přírody a dojíždí každý den z Jizerek,“ popisuje Kvasnica. „Coby vyučený instalatér má v garáži dílnu a bere melouchy, protože ho to baví,“ dodává s úsměvem Fejgl.

Do kolika může Jindřišek hrát ligu?

hrát ligu? Český Gattuso: kdo je jeho velkým vzorem?

O co se sází na trénincích a jaký má úrok?

a jaký má úrok? Vezme to za něj Adam Jánoš?

Hokejové odebírání míče s minimem faulů

Koho na hřišti připomíná kromě Gattusa?

Jaký je přínos veteránů v kabině sportovního týmu?

